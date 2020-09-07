Как вывести экономику Украины из тени - мнения экспертов

В Украине один из самых высоких в Европе уровней тенизации экономики. Зарплаты платят в конвертах, предприниматели занижают оборот, чтобы оставаться на “едином налоге”, а десятки тысяч руководителей предприятий оформляются на минималку.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

В Украине по самым скромным подсчетам в тени находится 846 млрд грн (данные НБУ со ссылкой на исследование EY). Это четвертая часть всей экономики. Экс-министр соцполитики Андрей Рева считает, что реальный уровень тени составляет 40%.

Если бы уровень тени резко сократить, зарплаты учителей, медиков можно было бы повысить, появились бы средства на гарантированные государством дешевые кредиты, строительство дорог, стимулирование создания высокооплачиваемых рабочих мест, достойные пенсии.

Без жесткого контроля со стороны власти, проверок и больших штрафов навести порядок не удастся, уверены опрошенные эксперты. С одной стороны, государство должно создать возможность и стимул платить честно: максимально упростить администрирование, бороться с коррупцией и создавать равные возможности для бизнеса, а с другой – сделать так, чтобы не платить налоги стало дороже, чем платить, объясняет аналитик Егор Комов.

С таким мнением согласен и экс-министр соцполитики Андрей Рева. “Нужны радикальные действия по отношению к теневикам. Это должны быть жестокие действия. Мы до коронавируса потеряли 500 тысяч плательщиков ЕСВ. С коронавирусом это уже миллион. На миллион меньше плательщиков. Они ушли в тень, как только отменили штрафы”, – рассказывает Рева.

О едином налоге

В Украине несколько миллионов человек зарегистрировались как физлица-предприниматели и платят единый налог. Например, предприниматели третьей группы могут иметь оборот до 7 млн ​​грн в год, платить только 5% единого налога и 1100 грн ЕСВ.

Андрей Рева предлагает “почистить” списки тех, кто имеет право находиться на едином налоге. Оставить в нем только тех, кто действительно нуждается в поддержке, других же перевести на общую группу.

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О зарплатах в конвертах

Еще в прошлом году “Слуги народа” (по инициативе председателя профильного комитета Даниила Гетманцева) резко снизили штрафы за нарушение трудового кодекса, зарплаты в конвертах и ​​неоформленных работников. В результате количество тех, кто получает в конвертах, возросло.

В то же время, как отмечает Андрей Рева, общая налоговая нагрузка (если считать от той суммы, которую нужно заложить в зарплатный фонд) составляет всего лишь 34%, тогда как в некоторых европейских странах платят и больше 50%.

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