ЕС увеличивает бюджет на 6,2 млрд евро из-за коронавируса

Совет Европейского Союза утвердил решение добавить 6,2 миллиарда евро в бюджет блока на 2020 год для устранения последствий кризиса COVID-19 и для финансирования, в частности, стратегии вакцинации.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
В пересмотренном бюджете увеличиваются выплаты по Инструменту экстренной поддержки (ESI) на 1,09 миллиарда евро, чтобы обеспечить разработку и внедрение вакцины от коронавируса. Европейская комиссия будет использовать эти деньги в качестве предоплаты для предварительного заказа доз вакцины.
Также увеличиваются выплаты на 5,1 млрд евро по инвестиционным инициативам Corona Response Investment Initiative (CRII) и Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).
Деньги будут использованы для покрытия дополнительных потребностей, связанных с пандемией, до конца года.
Ожидается, что на пленарном заседании 14-17 сентября Европейский парламент согласует свою позицию по проекту внесения поправок в бюджетное предложение. Как только будет достигнуто соглашение, проект поправок вступит в силу.
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