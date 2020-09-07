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ЕС увеличивает бюджет на 6,2 млрд евро из-за коронавируса

ЕС увеличивает бюджет на 6,2 млрд евро из-за коронавируса

Совет Европейского Союза утвердил решение добавить 6,2 миллиарда евро в бюджет блока на 2020 год для устранения последствий кризиса COVID-19 и для финансирования, в частности, стратегии вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

В пересмотренном бюджете увеличиваются выплаты по Инструменту экстренной поддержки (ESI) на 1,09 миллиарда евро, чтобы обеспечить разработку и внедрение вакцины от коронавируса. Европейская комиссия будет использовать эти деньги в качестве предоплаты для предварительного заказа доз вакцины.

Также увеличиваются выплаты на 5,1 млрд евро по инвестиционным инициативам Corona Response Investment Initiative (CRII) и Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

Деньги будут использованы для покрытия дополнительных потребностей, связанных с пандемией, до конца года.

Ожидается, что на пленарном заседании 14-17 сентября Европейский парламент согласует свою позицию по проекту внесения поправок в бюджетное предложение. Как только будет достигнуто соглашение, проект поправок вступит в силу.

По материалам Европейская правда
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