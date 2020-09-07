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Глава "Укроборонпрома" подал в отставку

Глава "Укроборонпрома" подал в отставку

Еще месяц назад глава “Укроборонпрома” Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

Об этом заявил заместитель генерального директора этого государственного концерна Мустафа Найем в Facebook.

“Новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое, согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента”, — написал замглавы “Укроборонпрома” в соцсети.

Он также отметил, что у нового руководителя будет право формировать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать свое видение реформы.

“В то же время “Укроборонпром” — не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкое и понятное задание: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии”, — подчеркнул Найем.

По его словам, бессмысленная борьба за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, растягивание активов и возвращение к старым практикам ручного управления — “те красные линии, нарушение которых неприемлемо, и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне”.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса генеральным директором госконцерна “Укроборонпром” 29 августа 2019 года.

По материалам Дело
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