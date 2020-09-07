Глобальное ослабление доллара: последствия для Украины

Девальвация доллара выгодна в основном тем, кто торгует сырьем, поскольку при падении доллара стоимость большинства сырьевых товаров растет. А потому страны-экспортеры природных ресурсов могут ожидать увеличения поступления валюты с внешних рынков.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.
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“Большинство стран – экспортеров нефти могут иметь положительный эффект от слабого доллара. Также Австралия, которая является крупным экспортером железной руды и угля, выглядит как страна “победитель” в условиях низкого курса доллара США”, – объясняет Чурин.
В Украину, которая экспортирует железную руду и зерновые, приток доллара при таком раскладе также увеличится. И это, по мнению трейдера группы ICU Виталия Сивача, может быть толчком для развития страны.
К тому же, как отметил собеседник, у развивающихся стран долги, как правило, в долларе. А потому, если доллар дешевеет, значит и долг уменьшается. “В таком случае развивающиеся страны могут привлекать больше кредитов и за счет этого больше расти”, – говорит Сивач.
Вместе с тем вопрос, стоит ли Украине выходить из долларовых активов и искать альтернативу, вопрос не так однозначен. Как отметил Дмитрий Чурин, основной государственный долг в иностранной валюте номинирован именно в долларах США, поэтому для НБУ изменение структуры золотовалютных резервов может оказаться рискованной стратегией.
“Свойства любых финансовых рынков предполагают цикличность движения стоимости активов, соответственно, попытка “догнать” по тому или иному тренду может привести к неблагоприятному исходу. Для фондов, которые относятся к резервным, должна применяться долгосрочная консервативная стратегия, которая предполагает определенную диверсификацию портфеля активов и редкий пересмотр структуры выбранных активов”, – пояснил эксперт.
Показательным, по его мнению, является такой факт, что Министерство финансов за последние годы сделало несколько выпусков еврооблигаций, номинированных именно в евро. И делал это как раз в тот период, когда курс евро был низким по отношению к доллару США.
“В тот момент ставки доходности по займу в евро были несколько ниже, чем в долларах США. Но учитывая то, что за последнее время евровалюта заметно укрепилась, то и обслуживание, и дальнейшее погашение данных еврооблигаций выглядит дороже, чем если бы они изначально выпускались в долларах США”, – сказал Чурин.
Отметим, ослабление доллара к основным валютам для экономики США является положительным фактором. Если США еще больше девальвируют доллар, их дефицит текущего счета будет снижаться, импорт сокращаться, а американский экспорт – расти.
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