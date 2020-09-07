Deutsche Bank: глобализацию сменит эпоха беспорядка

Эпоху глобализации, которая длилась 40 лет, сменит “век беспорядка”, главными характеристиками новой эпохи будет “холодная война” между США и Китаем, рост глобального долга и усиление позиций миллениалов.

Об этом говорится в сентябрьском исследовании Deutsche Bank.

В исследовании, в частности, подчеркивается, что “не всякий беспорядок является плохим”.

Среди ключевых тем нового времени Deutsche Bank выделяет усиление экономического веса Китая и ухудшение его отношений с США на этом фоне, новый импульс для интеграционных процессов в Европе после пандемии COVID-19, а также дальнейшее распространение политики “вертолетных денег”.

“Не всякий беспорядок плох. Мы должны подчеркнуть, что новое время не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции монетарных властей и ликвидность”, – свидетельствуют авторы исследования.

Но если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то “век беспорядка” несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, предупредили в банке.

Deutsche Bank также заявляет о вероятном росте инфляции, усилении экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем – смену тренда в сторону увеличения налогов с богатых, усиление конкуренции между поколениями, рост озабоченности вопросами изменения климата и новой технологической революции.