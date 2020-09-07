Украинцы будут платить за отопление по новым тарифам

Украинцы ежемесячно будут платить за отопление по разным тарифам. В разгар сезона, отмечают эксперты, суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

В Украине последние четыре года в 80% городов тарифы на тепло не покрывают себестоимость, рассказывает директор Ассоциации “Энергоэффективные города Украины”. Коммунальные предприятия работали в минус, их приходилось дотировать.

В течение последних двух лет ситуация даже обострилась. Если раньше тариф на газ (а это 80% в структуре тарифа на тепло) устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

“Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза”, – отмечает Павлюк. В то же время еще в прошлом году Кабмин принял постановление, которое позволяет менять тарифы на тепло без долгой процедуры согласования. Если раньше, чтобы повысить тариф на тепло, нужно было потратить от двух до четырех месяцев, то сейчас сделать это можно в том же месяце.

Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене с 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

“Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов свыше 7 грн за кубометр”, – резюмирует Компан.

Учитывая структуру тарифа на тепло при таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%. Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать примерно 1,1 тыс. грн, то уже в декабре за ту же квартиру придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.

К слову, нововведение, согласно которому тариф на тепло можно пересматривать несколько раз за отопительный сезон, прописано и в последнем меморандуме с МВФ. Там практически дословно говорится, что в Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 года компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.

“Мы обеспечим, чтобы до конца августа 2020 года все тарифы на отопление, которые формируются и НКРЭКУ, и местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены так, чтобы полностью соответствовать уровню цены на газ и другим расходам, в частности капитальным вложениям”, – говорится в документе, который обнародовал МВФ.

Точно спрогнозировать стоимость голубого топлива крайне сложно. Ситуация кардинально меняется с учетом ситуации на мировых рынках, распространения коронавируса и т.д.

Справка Finance.ua:

В новом отопительном сезоне в квитанциях за теплоэнергию будет не одна, а четыре строки для платежа.

Кабинет Министров может снизить тарифы на отопление в Украине. Их ежегодно пересматривают перед отопительным сезоном, тогда же и корректируют, пояснил министр финансов Сергей Марченко.

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