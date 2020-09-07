General Motors и компания Nikola будут совместно выпускать электрический пикап

Nikola Corporation и General Motors объявили о стратегическом партнёрстве, которое начнётся с пикапа Nikola Badger. Концерн GM взялся за его проектирование и производство, а значит, Баджеру достанутся батарейная система Ultium и технология водородных топливных элементов Hydrotec. Взамен GM получит 11% акций Николы ценой в $2 млрд и право назначить одного директора в совет.
Ожидается, что Nikola за 10 лет сэкономит более $4 млрд на аккумуляторах и силовых установках, тогда как GM запишет те же $4 млрд себе в прибыль. Пикап выйдет на рынок не раньше, чем через два года.
Продажи и маркетинг Баджера, как и бренд Nikola Badger, останутся в ведении Николы, а она сама и дальше будет независимой компанией. Её основатель Тревор Милтон не скрывает восторга: «Мы не могли и мечтать о лучшем партнёрстве, чем это. Объединившись, мы получим доступ к проверенным и готовым к производству компонентам и технологиям, десятилетия знаний о поставщиках и производстве, инженерные решения мирового уровня и доверие инвесторов».
Босс GM Мэри Барра тоже довольна: «Сделан ещё один важный шаг в реализации нашего видения будущего с нулевыми выбросами».
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