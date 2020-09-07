В МВФ назвали условие завершения коронакризиса

Мировая экономика находится на пути восстановления на фоне пандемии COVID-19, однако окончательное завершение коронакризиса возможно только в случае массового использования вакцины.
Об этом заявили глава МВФ Кристалина Георгиева и главный экономист Фонда Гита Гопинат в своей совместной статье журнала Foreign Policy, опубликованной в среду, 9 сентября.
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“Хотя мир научился жить с вирусом, полное восстановление маловероятно без окончательного медицинского решения этой проблемы”, – говорится в статье.
При этом Гергиева и Гопинат подчеркнули, что нынешний кризис далек от своего завершения.
“Восстановление остается крайне неустойчивым и неравномерным в регионах. <…> Для обеспечения длительного восстановления важно преждевременно не прекращать оказание поддержки”, – добавили они.
Также в Фонде спрогнозировали, что многим предприятиям в мире необходима будет финансовая помощь, чтобы сохранить рабочие места.
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