В МВФ назвали условие завершения коронакризиса

Мировая экономика находится на пути восстановления на фоне пандемии COVID-19, однако окончательное завершение коронакризиса возможно только в случае массового использования вакцины.

Об этом заявили глава МВФ Кристалина Георгиева и главный экономист Фонда Гита Гопинат в своей совместной статье журнала Foreign Policy, опубликованной в среду, 9 сентября.

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“Хотя мир научился жить с вирусом, полное восстановление маловероятно без окончательного медицинского решения этой проблемы”, – говорится в статье.

При этом Гергиева и Гопинат подчеркнули, что нынешний кризис далек от своего завершения.

“Восстановление остается крайне неустойчивым и неравномерным в регионах. <…> Для обеспечения длительного восстановления важно преждевременно не прекращать оказание поддержки”, – добавили они.

Также в Фонде спрогнозировали, что многим предприятиям в мире необходима будет финансовая помощь, чтобы сохранить рабочие места.