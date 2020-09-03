НБУ придумал новый вид стресс-тестирования банков

Нацбанк придумал новый вид стресс-тестирования банков, который назвали реверсивным. Он уже внедряется.
Об этом сообщает портал «Минфин» со ссылкой на Национальный банк.
«Реверсивное стресс-тестирование – это элемент процесса составления планов восстановления банков. Он отличается от того стресс-тестирования, которое банки проходили в 2018 и 2019 годах, которое было частью ежегодной оценки устойчивости. Результаты такого стресс-тестирования не обнародуются», – заявили в пресс-службе Национального банка.
Если объяснять понятие реверсивного тестирования простым языком, то его можно уложить в три этапа:
«По сути, банки должны раскрыть все свои слабые места, а затем сформулировать личный антикризисный план. Такой, чтобы регулятор согласился с его реалистичностью после того, как все перечислит. Задача – не из простых. Особенно в нынешних условиях, когда на ситуацию влияют не только классические экономические риски, но еще и риски распространения эпидемии коронавируса в нашей стране и во всем мире», – прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Процесс уже запущен. Как сообщили в Нацбанке, все банки начали формировать план своего восстановления, правда, ни один еще не предоставил его регулятору. Поэтому говорить о чем-то еще рано. Первые выводы начнут делать только в декабре, а окончательные – лишь в 2021 году.
На текущий момент в дополнительной капитализации нуждаются 9 банков. 7 из них – это структуры с частным украинским капиталом и 2 – с государственным.
Общую потребность в капитале банковской системы НБУ оценили в 10,3 млрд грн.
Регулятор уже давал эту оценку, но неделю назад подтвердил ее актуальность. Правда, Нацбанк признал, что в этом году не проводил стресс-тестирования банков. Но допустил, что живых денег может понадобиться даже меньше, если:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке посоветовали защитить свой финансовый номер телефона: как это сделатьВчера, 17:00 - 5647 11
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит7 ч. назад - 16427 5
Украинцев ждут массовые проверки: кого заставят вернуть помощь в бюджет и какую информацию соберутВчера, 16:00 - 5946 5
Литва готовит специальные визы для белорусовВчера, 16:18 - 410 4
Шмыгаль выступает за увеличение собственной добычи газаВчера, 17:23 - 412 4
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит7 ч. назад - 16427 5
В Нацбанке посоветовали защитить свой финансовый номер телефона: как это сделатьВчера, 17:00 - 5647 11
От чего зависит размер выплаты пособия по безработице9 ч. назад - 2364
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компании4 ч. назад - 2264
Девальвация гривны в сентябре: аналитик назвал причиныВчера, 21:00 - 1890 1
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)Позавчера, 11:21 - 258
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 400 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 631
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4228 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 296 1