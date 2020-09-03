НБУ придумал новый вид стресс-тестирования банков

Нацбанк придумал новый вид стресс-тестирования банков, который назвали реверсивным. Он уже внедряется.

Об этом сообщает портал «Минфин» со ссылкой на Национальный банк.

«Реверсивное стресс-тестирование – это элемент процесса составления планов восстановления банков. Он отличается от того стресс-тестирования, которое банки проходили в 2018 и 2019 годах, которое было частью ежегодной оценки устойчивости. Результаты такого стресс-тестирования не обнародуются», – заявили в пресс-службе Национального банка.

Если объяснять понятие реверсивного тестирования простым языком, то его можно уложить в три этапа:

на первом банки составляют исчерпывающий список макроэкономических факторов и рисков, которые способны влиять на их деятельность и финансовый результат. У каждого банка список будет свой, в зависимости от бизнес-ориентации;

на втором – каждый банк рассчитывает для себя, при каких экономических изменениях его деятельность окажется в зоне максимального риска;

на третьем – рассчитает для НБУ четкий план действий по возобновлению своей деятельности в случае, если все пойдет по наихудшему сценарию.

«По сути, банки должны раскрыть все свои слабые места, а затем сформулировать личный антикризисный план. Такой, чтобы регулятор согласился с его реалистичностью после того, как все перечислит. Задача – не из простых. Особенно в нынешних условиях, когда на ситуацию влияют не только классические экономические риски, но еще и риски распространения эпидемии коронавируса в нашей стране и во всем мире», – прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Процесс уже запущен. Как сообщили в Нацбанке, все банки начали формировать план своего восстановления, правда, ни один еще не предоставил его регулятору. Поэтому говорить о чем-то еще рано. Первые выводы начнут делать только в декабре, а окончательные – лишь в 2021 году.

На текущий момент в дополнительной капитализации нуждаются 9 банков. 7 из них – это структуры с частным украинским капиталом и 2 – с государственным.

Общую потребность в капитале банковской системы НБУ оценили в 10,3 млрд грн.

Регулятор уже давал эту оценку, но неделю назад подтвердил ее актуальность. Правда, Нацбанк признал, что в этом году не проводил стресс-тестирования банков. Но допустил, что живых денег может понадобиться даже меньше, если:

банки еще сильнее сократят свои расходы;

проведут реструктуризацию своих балансов;

изменят свои бизнес-модели.

Справка Finance.ua:

С 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков.