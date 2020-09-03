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В Кабмине озвучили размер доплат врачам

В Кабмине озвучили размер доплат врачам

Кабинет министров увеличит доплаты врачам в среднем на 3 тысячи гривен в месяц.

Об этом в среду, 9 сентября, заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также власти продолжают готовить больницы ко второй волне эпидемии коронавируса, в том числе обустройство койко-мест для пациентов с COVID-19.

“На эти цели направлено почти шесть миллиардов гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен”, – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, 7 сентября правительство провело внеплановое заседание, на котором утвердили механизм доплат к зарплатам медиков. На повышение зарплат медработникам выделят 5,9 млрд грн.

Напомним, Министерство здравоохранения подало в Министерство финансов расчеты в бюджет на следующий год, включающие установление заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн.

По материалам РБК-Украина
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