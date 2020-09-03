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lifecell закрыл услугу дистанционной замены SIM-карты

lifecell закрыл услугу дистанционной замены SIM-карты

Оператор lifecell закрыл услугу «Дистанционная замена SIM», чтобы обеспечить для своих абонентов надежную защиту от мошеннических действий, связанных с несанкционированной заменой SIM-карт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Сейчас персональные данные пользователей похищаются третьими лицами из не связанных с оператором источников все чаще. Поэтому для защиты абонентов и их персональных данных lifecell закрывает услугу “Дистанционная замена SIM”, которая позволяла удаленную замену SIM-карт. Данная услуга была введена в марте 2020 года и стала особенно актуальной во время жесткого карантина в период с марта по май этого года”, – говорится в сообщении.

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Такое решение было принято компанией в том числе с учетом обращения абонентов, которые столкнулись с попытками похищения их мобильных номеров мошенниками. Персональные данные абонентов воруются из внешних источников, не имеющих отношения к оператору. В подобных случаях зарегистрированные абоненты смогли вернуть похищенные номера.

Для замены SIM-карты рекомендуется обращаться в магазины lifecell:

  • замена возможна только при наличии документа, удостоверяющего личность владельца номера (паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение);
  • для замены SIM-карты необходимо назвать секретные слово или, если оно не было установлено, ответить на ряд дополнительных вопросов;
  • в случае успешной идентификации, абонент получает новую SIM-карту со своим номером. При этом сохраняется тарифный план номера, баланс мобильного счета на момент восстановления номера и заказанные услуги.
По материалам Finance.UA
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