lifecell закрыл услугу дистанционной замены SIM-карты

Оператор lifecell закрыл услугу «Дистанционная замена SIM», чтобы обеспечить для своих абонентов надежную защиту от мошеннических действий, связанных с несанкционированной заменой SIM-карт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Сейчас персональные данные пользователей похищаются третьими лицами из не связанных с оператором источников все чаще. Поэтому для защиты абонентов и их персональных данных lifecell закрывает услугу “Дистанционная замена SIM”, которая позволяла удаленную замену SIM-карт. Данная услуга была введена в марте 2020 года и стала особенно актуальной во время жесткого карантина в период с марта по май этого года”, – говорится в сообщении.
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Такое решение было принято компанией в том числе с учетом обращения абонентов, которые столкнулись с попытками похищения их мобильных номеров мошенниками. Персональные данные абонентов воруются из внешних источников, не имеющих отношения к оператору. В подобных случаях зарегистрированные абоненты смогли вернуть похищенные номера.
Для замены SIM-карты рекомендуется обращаться в магазины lifecell:
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