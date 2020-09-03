"Справедливые зарплаты" для врачей: Минздрав подал в Минфин расчеты по оплате труда на следующий год

Министерство здравоохранения подало в Министерство финансов расчеты в бюджет на следующий год, которые включают в себя установление заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте также: Медикам предлагают существенно увеличить зарплаты

“Одной из серьезных целей этой реформы здравоохранения является установление справедливой заработной платы. Не так, как сейчас – на 30% ниже, чем средняя заработная плата в Украине – я имею в виду, в сфере здравоохранения. Она должна быть справедливой, исходя из той работы, которую они делают и из той ответственности, которую они на себя берут каждый день. Мы подали соответствующие расчеты в бюджет на следующий год. Подали в Министерство финансов. И могу вам сказать, что сразу в тариф мы включали закладку справедливой заработной платы. Чтобы она была не менее 20 тыс. грн у врачей и справедливая заработная плата у других медицинских работников”, – сказал Максим Степанов.

Он отметил, что именно это они будут отстаивать, чтобы ввести со следующего года.