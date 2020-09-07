Иностранцев обяжут платить штрафы за превышение скорости в Украине

В Министерстве внутренних дел работают над созданием электронной системы, которая будет штрафовать за превышение скорости граждан других государств, перемещающихся по Украине на автомобилях с иностранной регистрацией.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, это будет происходить на выезде из Украины.
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“Мы вместе с Государственной пограничной службой вводим электронную систему, которая позволяет фиксировать въезд в Украину авто с иностранной регистрацией, для того чтобы оно сразу после этого попадало в базу по информации: какой человек ехал в этом авто, что это за авто», — рассказал Геращенко.
Как будет работать система:
Кроме того, заместитель министра отметил, что сейчас система находится на этапе создания и развития, а привлечены к ней Национальная полиция, ГПСУ, ГСЧС и исполнительная служба.
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