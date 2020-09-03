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Китай запустил новый оптический спутник

Китай запустил новый оптический спутник

Китай запустил новый оптический спутник дистанционного зондирования “Гаофень-11 02”.

Об этом сообщает Синьхуа.

Оптический спутник дистанционного зондирования “Гаофень-11 02” был успешно запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в понедельник в 13:57 по пекинскому времени.

Он был выведен на заданную орбиту с помощью ракеты-носителя “Чанчжэн-4Б”.

Отмечается, что спутник будет в основном использоваться для обследования земель, городского планирования, подтверждения прав на землю, проектирования дорожной сети, оценки урожайности, предотвращения и смягчения последствий стихийного бедствия.

Также запущенный на орбиту спутник будет оказывать информационную поддержку на стройках проекта “Один пояс – один путь”.

Как известно, идея “Один пояс – один путь” выдвинута в 2010-х годах Китайской Народной Республикой как предложение объединенных проектов “Экономического пояса Шелкового пути” и “Морского Шелкового пути XXI века”.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Китай планирует запустить 12 спутников.

По материалам УКРИНФОРМ
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