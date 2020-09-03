Китай запустил новый оптический спутник дистанционного зондирования “Гаофень-11 02”.
Об этом сообщает Синьхуа.
Оптический спутник дистанционного зондирования “Гаофень-11 02” был успешно запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в понедельник в 13:57 по пекинскому времени.
Он был выведен на заданную орбиту с помощью ракеты-носителя “Чанчжэн-4Б”.
Отмечается, что спутник будет в основном использоваться для обследования земель, городского планирования, подтверждения прав на землю, проектирования дорожной сети, оценки урожайности, предотвращения и смягчения последствий стихийного бедствия.
Также запущенный на орбиту спутник будет оказывать информационную поддержку на стройках проекта “Один пояс – один путь”.
Как известно, идея “Один пояс – один путь” выдвинута в 2010-х годах Китайской Народной Республикой как предложение объединенных проектов “Экономического пояса Шелкового пути” и “Морского Шелкового пути XXI века”.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Китай планирует запустить 12 спутников.
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