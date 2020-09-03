Повышение зарплат учителей в 2021 году будет стоить государству 50 миллиардов

Постановление правительства о постепенном (до 2023 года) повышении окладов педагогов до уровня 4 прожиточных минимумов предусматривает выделение в 2021 году 50 миллиардов гривен из бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Из государственного бюджета было запланировано выделить около 39 млрд, из местных – около 11 млрд.

В связи с отсутствием средств на ее реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление, принятое 10 июля 2019 года, было приостановлено ​​до 31 декабря 2020 года.

В МОН отмечают, что этот вопрос требует немедленного решения, поскольку при формировании бюджета отрасли размер оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников имеет очень важное значение.

Сообщается, что позицию ведомства по скорейшему введению в действие постановления Кабмина поддержали и члены профильного комитета Рады, предложив со своей стороны обратиться к правительству с предложением предусмотреть в Государственном бюджете на 2021 год эти средства.

Напомним, в Украине в результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей возросли примерно на 6%.

Справка Finance.ua:

В столице сейчас насчитывается более 25 тыс. безработных киевлян.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, средняя заработная плата в Украине в 2021 году может возрасти до 13 тысяч гривен, а в 2022-м – до 15 тысяч гривен.

Доля женщин в IT-сфере постепенно растет, в частности в 2017-2020 годах она увеличилась с 20% до 25%.

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