Повышение зарплат учителей в 2021 году будет стоить государству 50 миллиардов

Постановление правительства о постепенном (до 2023 года) повышении окладов педагогов до уровня 4 прожиточных минимумов предусматривает выделение в 2021 году 50 миллиардов гривен из бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Из государственного бюджета было запланировано выделить около 39 млрд, из местных – около 11 млрд.
В связи с отсутствием средств на ее реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление, принятое 10 июля 2019 года, было приостановлено до 31 декабря 2020 года.
В МОН отмечают, что этот вопрос требует немедленного решения, поскольку при формировании бюджета отрасли размер оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников имеет очень важное значение.
Сообщается, что позицию ведомства по скорейшему введению в действие постановления Кабмина поддержали и члены профильного комитета Рады, предложив со своей стороны обратиться к правительству с предложением предусмотреть в Государственном бюджете на 2021 год эти средства.
Напомним, в Украине в результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей возросли примерно на 6%.
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