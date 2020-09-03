Всемирный банк оценил покрытие всей Украины скоростным интернетом

Всемирный банк предоставил рекомендации к Национальной стратегии развития широкополосного доступа (ШПД) к интернету в Украине на 2020-2025 годы.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

Как сообщается, видение Всемирного банка состоит в том, что высокоскоростной ШПД должен быть повсеместным, надежным и финансово доступным каждому гражданину Украины. Консультанты рекомендуют обеспечить в Украине до 2025 года:

покрытие 4G для 95% населения;

полное покрытие 5G вдоль основных автомобильных и железнодорожных путей;

подключение к ШПД со скоростью 1 Гбит/с для всех объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих услуги населению;

доступность высокоскоростного ШПД (не менее 100 Мбит/с) для всех домохозяйств.

По расчетам Всемирного банка, на покрытие всех населенных пунктов высокоскоростными сетями нужно $350-450 млн, что включает как средства частных компаний, так и госпомощь, которая должна составлять около половины от упомянутой суммы.

В рекомендациях Всемирного банка указывается, что смарт-технологии могут уменьшить количество смертей на автодорогах на 8-10%, сократить проводимое в пути время на 15-20%, а также ускорить время реакции бригад скорой помощи на 25-30%.

Кроме того, согласно тексту рекомендаций Всемирного банка, страны с высокоразвитой инфраструктурой связи имели возможность успешнее противодействовать 75% экономических потерь, произошедших из-за COVID-19.

Всемирный банк также отмечает, что при внедрении стандарта связи 5G роль правительства в определении требований и поддержке безопасности сетей на национальном уровне будет иметь первостепенное значение.

Рекомендуется определить и установить структуру сертификации 5G, которая должна включать минимальные требования безопасности, реализованные в сетях операторов, а также меры по реализации процедур сертификации для различных определенных сетевых элементов.

Всемирный банк рекомендует к 2023 году обеспечить покрытие 90% территорий 4G связью, а к 2025 году увеличить покрытие до 99%. Также к 2023 году рекомендуется обеспечить беспрерывное покрытие 50% основных дорог и ж/д путей 5G связью, а к 2025 году увеличить покрытие до 90%.

Проникновение покрытия ШПД для домохозяйств на скорости не менее 100Мбт/с к 2023 году должно составить не менее 80%, к 2025 году достичь 100%. Реализация указанной стратегии с учетом рекомендаций ВБ, по мнению банка, будет позитивным шагом в партнерстве Украины и ЕС.

В Минцифры подчеркнули, что расчеты Всемирного банка совпадают с собственными расчетами министерства, проведенными при подготовке Национальной стратегии развития ШПД в Украине на 2020-2025 годы.