Всемирный банк оценил покрытие всей Украины скоростным интернетом

Всемирный банк предоставил рекомендации к Национальной стратегии развития широкополосного доступа (ШПД) к интернету в Украине на 2020-2025 годы.
Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.
Как сообщается, видение Всемирного банка состоит в том, что высокоскоростной ШПД должен быть повсеместным, надежным и финансово доступным каждому гражданину Украины. Консультанты рекомендуют обеспечить в Украине до 2025 года:
По расчетам Всемирного банка, на покрытие всех населенных пунктов высокоскоростными сетями нужно $350-450 млн, что включает как средства частных компаний, так и госпомощь, которая должна составлять около половины от упомянутой суммы.
В рекомендациях Всемирного банка указывается, что смарт-технологии могут уменьшить количество смертей на автодорогах на 8-10%, сократить проводимое в пути время на 15-20%, а также ускорить время реакции бригад скорой помощи на 25-30%.
Кроме того, согласно тексту рекомендаций Всемирного банка, страны с высокоразвитой инфраструктурой связи имели возможность успешнее противодействовать 75% экономических потерь, произошедших из-за COVID-19.
Всемирный банк также отмечает, что при внедрении стандарта связи 5G роль правительства в определении требований и поддержке безопасности сетей на национальном уровне будет иметь первостепенное значение.
Рекомендуется определить и установить структуру сертификации 5G, которая должна включать минимальные требования безопасности, реализованные в сетях операторов, а также меры по реализации процедур сертификации для различных определенных сетевых элементов.
Всемирный банк рекомендует к 2023 году обеспечить покрытие 90% территорий 4G связью, а к 2025 году увеличить покрытие до 99%. Также к 2023 году рекомендуется обеспечить беспрерывное покрытие 50% основных дорог и ж/д путей 5G связью, а к 2025 году увеличить покрытие до 90%.
Проникновение покрытия ШПД для домохозяйств на скорости не менее 100Мбт/с к 2023 году должно составить не менее 80%, к 2025 году достичь 100%. Реализация указанной стратегии с учетом рекомендаций ВБ, по мнению банка, будет позитивным шагом в партнерстве Украины и ЕС.
В Минцифры подчеркнули, что расчеты Всемирного банка совпадают с собственными расчетами министерства, проведенными при подготовке Национальной стратегии развития ШПД в Украине на 2020-2025 годы.
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