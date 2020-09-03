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НБУ изменил условия экстренного кредитования банков

НБУ изменил условия экстренного кредитования банков

Национальный банк расширил критерии приемлемого залога по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков (Emergency liquidity assistance, ELA).

В частности, речь идет о следующих изменениях:

  • отныне залогом по ELA могут выступать имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами не только в гривне, но и в иностранной валюте – долларах США и евро – со сниженными корректирующими коэффициентами;
  • в перечень приемлемого залога также включены имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами пятого класса (ранее – не ниже четвертого).

В то же время Нацбанк уточнил основания для отказа банка в заключении генерального договора по ELA и в предоставлении такого кредита. В частности, это будет касаться случаев, когда возможного объема ELA с учетом предложенного банком обеспечения будет недостаточно для покрытия прогнозного временного дефицита ликвидности банка.

Изменения направлены на предупреждение негативного влияния коронакризиса на финансовую стабильность. В НБУ отмечают, что сегодня банковская система имеет достаточную ликвидность, а экономика постепенно восстанавливается. Однако в случае второй волны пандемии в мире и углубления экономического кризиса банки будут иметь дополнительный инструмент для поддержания надлежащего уровня ликвидности.

Национальный банк ввел ELA в декабре 2016 года. Кредиты, полученные по инструменту ELA, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержания ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных и иных приемлемых ценных бумаг, а также иностранной валюты.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ №130 от 4 сентября 2020 года и вступают в силу 8 сентября 2020 года.

По материалам Финансовый клуб
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