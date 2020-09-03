Минюст планирует изменить процедуру банкротства

Министерством юстиции Украины подан в Кабинет министров Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства».
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Основной целью и задачей проекта Закона является унификация положений Кодекса Украины по процедурам банкротства, устранение разногласий в терминологии по всему тексту Кодекса, исключение из него некорректных или противоречивых норм, конкретизация положений Кодекса, приведение норм Кодекса в соответствие с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, приведение терминологии кодекса к терминологии Законов Украины «О предотвращении коррупции», «Об управлении объектами государственной собственности», «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», – отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.
По словам заместителя главы Минюста, Кодекс – это первый за время независимости Украины комплексный документ, регулирующий все процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, перекликающихся с мировыми стандартами. Приведение действующего законодательства к современным реалиям и мировым тенденциям должно положительно сказаться на экономике и инвестиционном климате в стране.
Целью и задачей проекта Закона является устранение технических неувязок и недочетов, урегулирование спорных вопросов и согласование некоторых положений Кодекса между собой.
Предложенные проектом Закона изменения касаются, в частности:
«Внесение изменений, предложенных проектом Закона, устранит противоречия между действующими положениями Кодекса и обеспечит единый подход в их понимании и применении, а также позволит устранить препятствия, которые делали невозможным применение этого Кодекса на практике», – отметила Валерия Коломиец.
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