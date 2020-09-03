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Минюст планирует изменить процедуру банкротства

Минюст планирует изменить процедуру банкротства

Министерством юстиции Украины подан в Кабинет министров Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства».

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Основной целью и задачей проекта Закона является унификация положений Кодекса Украины по процедурам банкротства, устранение разногласий в терминологии по всему тексту Кодекса, исключение из него некорректных или противоречивых норм, конкретизация положений Кодекса, приведение норм Кодекса в соответствие с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, приведение терминологии кодекса к терминологии Законов Украины «О предотвращении коррупции», «Об управлении объектами государственной собственности», «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», – отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По словам заместителя главы Минюста, Кодекс – это первый за время независимости Украины комплексный документ, регулирующий все процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, перекликающихся с мировыми стандартами. Приведение действующего законодательства к современным реалиям и мировым тенденциям должно положительно сказаться на экономике и инвестиционном климате в стране.

Целью и задачей проекта Закона является устранение технических неувязок и недочетов, урегулирование спорных вопросов и согласование некоторых положений Кодекса между собой.

Предложенные проектом Закона изменения касаются, в частности:

  • согласования положений Кодекса, приведение их в соответствие с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, Законам Украины «О предотвращении коррупции», «Об управлении объектами государственной собственности», «О судебном сборе», «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов”;
  • унификации, устранения разногласий в терминологии во всем тексте Кодекса;
  • изменений, связанных с внедрением автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность»;
  • усовершенствования порядка отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;
  • исключения из текста Кодекса некорректных или противоречивых норм, а также конкретизации положений Кодекса;
  • приведения в соответствие норм Кодекса м законодательством в сфере архивного дела и делопроизводства;
  • установления четких сроков для погашения требований кредиторов и устранения возможности злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;
  • урегулирования вопроса обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Банкротство физлиц в Украине 🧐

«Внесение изменений, предложенных проектом Закона, устранит противоречия между действующими положениями Кодекса и обеспечит единый подход в их понимании и применении, а также позволит устранить препятствия, которые делали невозможным применение этого Кодекса на практике», – отметила Валерия Коломиец.

Справка Finance.ua:

  • 14 мая ВР приняла в первом чтении законопроект №3322 “О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.
  • Министерство юстиции показало наиболее распространенные стереотипные мнения, касающиеся процедур банкротства.
  • 18 июня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3322, предусматривающий на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены установить запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.

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По материалам Finance.UA
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