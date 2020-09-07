BMW випустить 9 нових електрокарів

Виробник BMW представив план по електрифікації модельного ряду, в якому до 2030 року з’являться дев’ять нових електромобілів.

Про це пише Autocar.

Відповідно до плану, який отримав назву Power of Choice, компанія BMW має намір протягом найближчих 10 років реалізувати понад 7 млн ​​гібридних і повністю електричних машин, включаючи і бренд MINI. Тобто, баварська марка до 2030 року планує стати лідером в сегменті електромобілів, де її конкурентами є такі бренди, як Audi, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz і Tesla.

Серед майбутніх електричних новинок компанії BMW можна назвати купе i4, серійну версію концепту iNext, яка отримає позначення iX. Пізніше з’явиться електричний кросовер на базі X1 – iX1 і нові електромобілі i5 і i7, які перетворяться на флагманів електричної лінійки бренда.

Крім того, під логотипом марки MINI, яка належить BMW, випустять також два нових електрокара. Новинки базуватимуться на актуальних шасі компанії – FAAR і CLAR.