Hyundai и KIA отзовут более полумиллиона автомобилей

Компании Hyundai и KIA приняли решение отозвать 591 тысячу автомобилей.
По информации Car and Driver, причиной этого стал риск утечки тормозной жидкости из-за дефекта в антиблокировочной системе, что в свою очередь может привезти к возгоранию двигателя.
Отмечается, что этот отзыв коснется рынка США. Что касается моделей, то под эту кампанию подпадают 440 тысяч седанов KIA Optima, выпущенных в 2013-2015 годах, 151 тысяча кроссоверов Hyundai Santa Fe 2013-2015 годов выпуска.
Сейчас зафиксировано уже 15 случаев возгорания моторов на автомобилях Hyundai и 8 случаев на машинах KIA. О пострадавших ничего не сообщается.
Ранее решение об отзыве миллиона автомобилей из-за очень высокого уровня вредных выбросов приняла компания Chrysler. Под эту категорию подпадают авто, проданные с 2013 года на территории США.
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