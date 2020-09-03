0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Минстратегпром хочет изменить Соглашение об Ассоциации с ЕС

Минстратегпром хочет изменить Соглашение об Ассоциации с ЕС

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности предоставило список приоритетных вопросов в сфере интеграции Украины в ЕС.

Об этом говорится в письме ведомства вице-премьер-министру по вопросам евроатлантической интеграции Ольге Стефанишин, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

Минстратегпром предлагает отменить пошлину в размере 60,5 евро за тонну на поставки в страны ЕС горячекатаных рулонов украинского производства, действующую с 2017 года, и по словам ведомства, делает невозможным поставки этого товара МК “Запорожсталь” и МК им.Ильича.

Также ведомство предлагает повысить для Украины квоты для 14 групп металлопродукции, экспортируемой в ЕС (после исчерпания которых применяется 25% пошлина).

Также предлагается возобновить Контактную группу по стали Украина-ЕС, которая “весьма эффективно действовала” в 1997-2013 годах.

Отдельно, Министерство просит отсрочить имплементацию законодательства ЕС в украинское, в частности по защите окружающей среды.

“Директивы ЕС о соответствии требованиям по выбросам в воздух требует около 185 миллионов долларов инвестиций в модернизацию предприятий стекольной отрасли”, – говорится в письме. Отмечается, что значительно больше денег (миллиарды) потребует модернизация химической, горнорудной и металлургической отраслей, что “для части заводов будет означать прекращение деятельности”.

В частности, в ведомстве обращают внимание на изменения условий Соглашения об ассоциации относительно дополнения главы “Доступ к товарам”, вопросам двустороннего доступа на рынок подержанных авто и просят добавить пункт о возможности сторон ограничивать импорт по определенным категориям (например, лес-кругляк или металлолом).

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.