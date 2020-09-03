Минстратегпром хочет изменить Соглашение об Ассоциации с ЕС

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности предоставило список приоритетных вопросов в сфере интеграции Украины в ЕС.
Об этом говорится в письме ведомства вице-премьер-министру по вопросам евроатлантической интеграции Ольге Стефанишин, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.
Минстратегпром предлагает отменить пошлину в размере 60,5 евро за тонну на поставки в страны ЕС горячекатаных рулонов украинского производства, действующую с 2017 года, и по словам ведомства, делает невозможным поставки этого товара МК “Запорожсталь” и МК им.Ильича.
Также ведомство предлагает повысить для Украины квоты для 14 групп металлопродукции, экспортируемой в ЕС (после исчерпания которых применяется 25% пошлина).
Также предлагается возобновить Контактную группу по стали Украина-ЕС, которая “весьма эффективно действовала” в 1997-2013 годах.
Отдельно, Министерство просит отсрочить имплементацию законодательства ЕС в украинское, в частности по защите окружающей среды.
“Директивы ЕС о соответствии требованиям по выбросам в воздух требует около 185 миллионов долларов инвестиций в модернизацию предприятий стекольной отрасли”, – говорится в письме. Отмечается, что значительно больше денег (миллиарды) потребует модернизация химической, горнорудной и металлургической отраслей, что “для части заводов будет означать прекращение деятельности”.
В частности, в ведомстве обращают внимание на изменения условий Соглашения об ассоциации относительно дополнения главы “Доступ к товарам”, вопросам двустороннего доступа на рынок подержанных авто и просят добавить пункт о возможности сторон ограничивать импорт по определенным категориям (например, лес-кругляк или металлолом).
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