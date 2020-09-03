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Минэкономики разъяснило повышение зарплат бюджетников

Минэкономики разъяснило повышение зарплат бюджетников

Должностные оклады работников всех учреждений и организаций бюджетной сферы с 1 августа 2020 года должны быть пересмотрены и установлены в штатных расписаниях в новых размерах.

Об этом говорится в разъяснении Минэкономики.

Новые оклады будут действовать до 1 января 2021 года.

Размеры должностных окладов работников отдельных отраслей бюджетной сферы определяются на основе Единой тарифной сетки. Кроме этого в отдельных нормативно-правовых актах предусмотрена норма, что размеры месячных окладов (тарифных ставок) работников меняются в установленном порядке пропорционально повышению должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТС.

Как было. В Минэкономики напомнили, что 1 января 2020 года должностные оклады рассчитывались исходя из размера должностного оклада работника I тарифного разряда, установленного в размере 2102 грн, что в соотношении к минимальной заработной плате (4723 грн) составило 44,5 %.

В то же время Рада внесла изменения в закон о госбюджете и повысила минимальную зарплату с 1 сентября до 5 тыс. гривен.

После этого правительство своим постановлением № 750 увеличило должностной оклад работника 1 тарифного до 2225 гривен для сохранения действующего соотношения с минимальной зарплатой.

“Постановление № 750 является отдельным, определенным во времени – на период с 01.09.2020 до 31.12.2020 – решением правительства об установлении размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС, а также размеров должностных окладов работников по всей тарифной сетке”, – говорится в разъяснении.

Справка Finance.ua:

  • Средняя заработная плата в Украине в 2021 году может вырасти до 13 тысяч гривен, а в 2022-м – до 15 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Киевской области в июле 2020 года составила 11 968 грн.
По материалам Finance.UA
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