Женщины в украинском ИТ: портрет специалистов и зарплата (аналитика)

Доля женщин в IT-сфере постепенно растет, в частности в 2017-2020 годах она увеличилась с 20% до 25%.

Об этом свидетельствует результат исследования портала dou.ua.

Если проанализировать удельный вес женщин на разных должностях в динамике, то аналитика свидетельствует, что женщины все чаще занимают места в различных IT-профессиях. В частности в течение последних трех лет вдвое выросла доля женщин в разработке (с 5% до 10%, в основном в категории начинающих), в полтора раза – среди менеджеров проектов (с 25% до 39%) и других технических специалистов (с 20% до 31%).

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В 2020 году среди начинающих (то есть тех, кто работает в отрасли до года) – 36% женщин, тогда как в 2017 году их было всего 26%.



Инфографика: dou.ua

Портрет женщин, работающих в IT:

три четверти IT-специалистов женского пола – до 30 лет (мужчины постарше, поскольку начали приходить в ИТ раньше женщин, среди них две трети специалистов – до 30 лет). Самые молодые женщины в IT – на нетехнических должностях и среди разработчиков;

женщины сравнительно лучше представлены в IT на востоке страны (вероятнее всего, это результат концентрации сильных технических и национальных университетов в городах-миллионниках на востоке) и хуже – на западе, а также в центре страны;

среди женщин, работающих в IT, выше доля тех, у кого высшее образование или даже два (по сравнению с мужчинами). Эта разница особенно бросается в глаза, если мы говорим о женщинах, работающих на нетехнических и других технических должностях.

Зарплаты. Женщины, работающие в IT, более лояльные сотрудники, чем мужчины: они реже меняют компании, несколько больше довольны нынешней работой. Данные свидетельствуют, что удовлетворенность доходом растет с опытом работы: менее довольны своей зарплатой специалисты с опытом работы до трех лет – как женщины, так и мужчины.



Инфографика: dou.ua

Практически на всех должностях, на которых в исследовании удалось сравнить вознаграждение женщин и мужчин, мужчины получают зарплату. Исключение составляют Juniors, для которых медианные зарплаты женщин и мужчин одинаковы. При этом четко видно, что по мере карьерного роста как в разработке, так и в QA разрыв между зарплатами мужчин и женщин увеличивается.

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