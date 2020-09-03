Женщины в украинском ИТ: портрет специалистов и зарплата (аналитика)

Доля женщин в IT-сфере постепенно растет, в частности в 2017-2020 годах она увеличилась с 20% до 25%.
Об этом свидетельствует результат исследования портала dou.ua.
Если проанализировать удельный вес женщин на разных должностях в динамике, то аналитика свидетельствует, что женщины все чаще занимают места в различных IT-профессиях. В частности в течение последних трех лет вдвое выросла доля женщин в разработке (с 5% до 10%, в основном в категории начинающих), в полтора раза – среди менеджеров проектов (с 25% до 39%) и других технических специалистов (с 20% до 31%).
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В 2020 году среди начинающих (то есть тех, кто работает в отрасли до года) – 36% женщин, тогда как в 2017 году их было всего 26%.
Инфографика: dou.ua
Портрет женщин, работающих в IT:
Зарплаты. Женщины, работающие в IT, более лояльные сотрудники, чем мужчины: они реже меняют компании, несколько больше довольны нынешней работой. Данные свидетельствуют, что удовлетворенность доходом растет с опытом работы: менее довольны своей зарплатой специалисты с опытом работы до трех лет – как женщины, так и мужчины.
Инфографика: dou.ua
Практически на всех должностях, на которых в исследовании удалось сравнить вознаграждение женщин и мужчин, мужчины получают зарплату. Исключение составляют Juniors, для которых медианные зарплаты женщин и мужчин одинаковы. При этом четко видно, что по мере карьерного роста как в разработке, так и в QA разрыв между зарплатами мужчин и женщин увеличивается.
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