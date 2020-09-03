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Международные резервы Украины превысили 29 млрд долларов

Международные резервы Украины превысили 29 млрд долларов

Объем международных резервов Украины на протяжении августа 2020 года вырос на 0,9% (на 246,22 млн долларов). На 1 сентября он составил 29 048,71 долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 14,8% (на 3 746,55 млн долларов).


График: НБУ

Как отметили в пресс-службе НБУ, динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы:

  • операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В августе предложение валюты превышало спрос и Национальный банк мог пополнять международные резервы. В целом в августе НБУ купил 460,5 млн долларов. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.
  • операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили 250,5 млн долларов от продажи ОВГЗ в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга было направлено 645,2 млн долларов. Кроме этого, в августе правительство и НБУ выплатили 204,5 млн долларов в пользу Международного валютного фонда.
  • переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 385 млн долларов.
По материалам РБК-Украина
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