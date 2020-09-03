Международные резервы Украины превысили 29 млрд долларов

Объем международных резервов Украины на протяжении августа 2020 года вырос на 0,9% (на 246,22 млн долларов). На 1 сентября он составил 29 048,71 долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 14,8% (на 3 746,55 млн долларов).
График: НБУ
Как отметили в пресс-службе НБУ, динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы:
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