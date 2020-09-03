Международные резервы Украины превысили 29 млрд долларов

Объем международных резервов Украины на протяжении августа 2020 года вырос на 0,9% (на 246,22 млн долларов). На 1 сентября он составил 29 048,71 долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 14,8% (на 3 746,55 млн долларов).



График: НБУ

Как отметили в пресс-службе НБУ, динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы: