Forbes составил перечень городов Украины - лучших для ведения бизнеса

В Forbes выделили обязательные составляющие деловой успешности города: прозрачность городских властей, высокая деловая активность и ведущие позиции по региональному индексу Doing Business. Именно эти факторы имеют большое значение в рейтинге.
Как сообщает Forbes, города-миллионники Украины попали в первую десятку, но ни один из них не вошел в первую тройку.
Первое место в соответствии с рейтингом Forbes занял Ивано-Франковск. Город получил наивысший балл в Украине от авторов исследования.
ТОП-10 городов Украины для ведения бизнеса:
Кроме того, в Forbes обратили внимание на то, что западные регионы чаще предлагают бизнесу приемлемые условия для создания и устойчивого развития.
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Главными факторами для рейтинга стали: «Прозрачность городской власти», «Деловая активность», «Региональный Doing Business», «Покупательная способность», «Транспортное сообщение», «Безопасность», «Образование», «Восприятие жителями городов», «Миграционная привлекательность» и «Экологическая привлекательность».
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