Fitch Ratings дало прогноз падения экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%. В дальнейшем ожидается восстановительный рост, который составит 3,8% и 3,5% соответственно в 2021 и 2022 годах.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отмечают аналитики Fitch, во втором квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 11,4%.
“Улучшение розничных продаж, промышленного производства и строительства отражает оживление потребления и инвестиций, в то время как более быстрое выполнение расходов во втором полугодии 2020 года и более низкие процентные ставки поддержат восстановление”, – говорится в сообщении
Однако риски ухудшения прогнозов Fitch сохраняются, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса, а также продолжительности или повторного введения ограничений, особенно с учетом сообщений о росте числа случаев коронавируса в Украине
Fitch прогнозирует, что дефицит расширенного правительства достигнет 6,5% ВВП в 2020 году. Большие дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточен на социальных трансфертах и расходах на здравоохранение.
Агентство прогнозирует, что фискальная консолидация будет происходить постепенно, при этом дефицит расширенного бюджета сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году.
Хотя правительство заявило, что оно намерено реализовывать инициативы по расходам для поддержания роста, такие как увеличение минимальной заработной платы (на 30% в 2021 году), фактические темпы бюджетной консолидации будут зависеть от продолжения взаимодействия с МВФ и доступного финансирования, говорится в сообщении.
В Fitch отмечают, что инфляционное давление остается умеренным (2,4% г/г в июле), но ожидается, что инфляция приблизится к целевому показателю НБУ на 5% до конца 2020 года из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановления внутреннего спроса. Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году. НБУ снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в 6% в июне в ответ на пандемию, но дальнейшее ослабление, по мнению Fitch, может быть ограничено ростом инфляционного давления и значительным повышением минимальной заработной платы в 2021 году.
Общий государственный долг увеличится до 57,4% ВВП (65,1%, включая гарантии) и 60% к 2022 году, с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году. Fitch прогнозирует, что государственный долг Украины стабилизируется на уровне около 60% в 2022-2023 годах.
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