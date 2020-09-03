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Названы самые популярные марки и модели б/у авто

Названы самые популярные марки и модели б/у авто

В августе на украинском рынке б/у легковых автомобилей регистрацию прошли 75,3 тыс. авто.

Об этом сообщает Аuto.ria.

По сравнению с предыдущем месяцем покупки сократились на 19,5%. В июле украинцы приобрели 93,5 тыс. автотранспортных средств.

Всего с начала года на вторичном авторынке перепродано 479 тыс. б/у машин.

Топ-5 наиболее популярных марок в августе:

  • ВАЗ – 8226 единиц.
  • Volkswagen – 7826 ед.
  • Skoda – 3983 ед.
  • Renault – 3954 ед.
  • Toyota – 3728 ед.

Самая популярная модель среди подержанных легковушек – Daewoo Lanos/Sens. Также среди чемпионов – Volkswagen Passat и Skoda Octavia. Десятка лидеров выглядит так:

Daewoo Lanos/Sens – 3204 ед.

Volkswagen Passat – 2456 ед.

Skoda Octavia – 2230 ед.

ВАЗ -2109/99 – 1765 ед.

Volkswagen Golf – 1445 ед.

Chevrolet Aveo – 1185 ед.

Renault Megane – 1176 ед.

Ford Focus – 1174 ед.

Skoda Fabia – 1089 ед.

Opel Astra – 992 ед.

Напомним, Министерство внутренних дел (МВД) немного упростило процесс ввоза подержанных автомобилей из США.

По данным Укравтопрома, в январе-июне 2020 года Украина импортировала 193,5 тыс. легковых автомобилей. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мои Fiнансы:

  • Кто имеет право ввозить авто в Украину без уплаты налогов:
  • лица с инвалидностью, обеспечиваемые легковыми автомобилями, признанными гуманитарной помощью соответствующими органами социальной защиты населения;
  • граждане, ввозящие (пересылающие) легковой автомобиль в связи с переездом на постоянное место жительства в Украину;
  • граждане-резиденты, в пользу которых открыто наследство за пределами Украины;
  • граждане-резиденты, получившие транспортные средства в виде наград и призов на международных соревнованиях, конкурсах за пределами таможенной территории Украины.

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По материалам Finance.UA
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