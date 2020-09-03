Названы самые популярные марки и модели б/у авто

В августе на украинском рынке б/у легковых автомобилей регистрацию прошли 75,3 тыс. авто.
Об этом сообщает Аuto.ria.
По сравнению с предыдущем месяцем покупки сократились на 19,5%. В июле украинцы приобрели 93,5 тыс. автотранспортных средств.
Всего с начала года на вторичном авторынке перепродано 479 тыс. б/у машин.
Топ-5 наиболее популярных марок в августе:
Самая популярная модель среди подержанных легковушек – Daewoo Lanos/Sens. Также среди чемпионов – Volkswagen Passat и Skoda Octavia. Десятка лидеров выглядит так:
Daewoo Lanos/Sens – 3204 ед.
Volkswagen Passat – 2456 ед.
Skoda Octavia – 2230 ед.
ВАЗ -2109/99 – 1765 ед.
Volkswagen Golf – 1445 ед.
Chevrolet Aveo – 1185 ед.
Renault Megane – 1176 ед.
Ford Focus – 1174 ед.
Skoda Fabia – 1089 ед.
Opel Astra – 992 ед.
Напомним, Министерство внутренних дел (МВД) немного упростило процесс ввоза подержанных автомобилей из США.
По данным Укравтопрома, в январе-июне 2020 года Украина импортировала 193,5 тыс. легковых автомобилей. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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