МВД решило упростить процедуру ввоза подержанных авто из США

Министерство внутренних дел (МВД) немного упростило процесс ввоза подержанных автомобилей из США.

Об этом информирует Auto24 со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Отмечается, что в проекте постановления “О регистрации (перерегистрации), снятии с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов” нет никаких запретов относительно регистрации битых авто.

Это постановление очень возмутило украинцев, и они даже создали необходимую петицию, которая была размещена на сайте Президента Украины. Необходимо было собрать 25 тысяч подписей и, похоже, соответствующего количества все же достигли.

Похоже, МВД прислушалось к украинцам и изъяло из проекта постановления о регистрации автотранспорта требование заверять документы и не регистрировать авто после ДТП.

Кроме того, в этом пункте предлагалось официально реализовывать регистрационные документы на авто, выданные за рубежом. В обновленном проекте таких требований также нет. Ведь никаких изменений в пункт 29 постановления МВД на этот раз не вносит.

Впрочем, новый проект постановления еще не принят Кабмином, поэтому в него могут внести правки и перед подписанием.

Справка Finance.ua:

Проект постановления об изменении правил регистрации авто, один из пунктов которого касается так называемых “битков” из США , находится на финальной стадии – по дороге в Кабмин.

По данным Укравтопрома, в январе-июне 2020 года Украина импортировала 193,5 тыс. легковых автомобилей. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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