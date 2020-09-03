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Медикам предлагают существенно увеличить зарплаты

Медикам предлагают существенно увеличить зарплаты

Министерство здравоохранения Украины предложило профинансировать программу медицинских гарантий в размере не менее 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом на брифинге 6 сентября заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Такое предложение ведомство направило Министерству финансов.

По словам министра, уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в Украине сейчас почти на 30% ниже средней заработной платы в Украине во всех отраслях.

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“В Украине врач после интернатуры должен получать заработную плату от 20 — 25 тысяч грн. И мы сделали к этому первый шаг. Он касался установления доплат с сентября 2020 года. На это предусмотрено 5,9 млрд грн”, – сказал министр.

Справка Finance.ua:

  • 19 июня Кабинет Министров на заседании решил повысить с 1 сентября текущего года заработную плату медикам второго и третьего звена. С 1 сентября зарплата врачей выросла на 3,5 тысячи гривен.
  • Водители бригад экстренной медицинской помощи должны получать заработную плату в размере 10-12 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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