Медикам предлагают существенно увеличить зарплаты

Министерство здравоохранения Украины предложило профинансировать программу медицинских гарантий в размере не менее 5% валового внутреннего продукта (ВВП).
Об этом на брифинге 6 сентября заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Такое предложение ведомство направило Министерству финансов.
По словам министра, уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в Украине сейчас почти на 30% ниже средней заработной платы в Украине во всех отраслях.
“В Украине врач после интернатуры должен получать заработную плату от 20 — 25 тысяч грн. И мы сделали к этому первый шаг. Он касался установления доплат с сентября 2020 года. На это предусмотрено 5,9 млрд грн”, – сказал министр.
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