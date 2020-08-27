Кто должен будет заменить паспорт и обязательно ли это

В середине августа Кабинет Министров поддержал проект закона о замене паспортов-книжечек на пластиковые карты. Сейчас документ зарегистрирован в Верховной Раде, но нардепы его еще не рассматривали, и пока что в паспорта по старинке вклеивают новые фото.

Нужно ли будет менять паспорт на “пластик” или все же можно с ним жить до очередной смены фотографии?

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Сейчас паспорта в форме карты необязательны. То есть их в любом случае выдают 14-летним украинцам, а все остальные могут сменить документ по желанию. Но проект нового закона предусматривает полное выведение паспортов-книжечек из обихода и их замену на современный формат.

В документе прописаны такие сроки действия паспорта-книжечки:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, — фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотография при оформлении паспорта.

Будет ли обязательной замена паспорта? Закон говорит: “Да, но только по достижении определенного возраста”.

Когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут автоматически заменять на пластиковую карту. А если фото уже вклеено – живите себе с книжечкой пока сами не захотите обменять ее на “пластик” или не придет год замены фотографии в паспорте.

В случае утери или порчи паспорта также будут выдавать только в форме пластиковых карт. Менять паспорт будут и в том случае, когда он признан недействительным.

В каких случаях паспорт признают недействительным. В новом законопроекте представлен целый перечень причин, из-за которых паспорт признают недействительным, а именно:

изменение фамилии, имени, отчества (при наличии), даты, места рождения лица;

обнаружение ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодность паспорта для дальнейшего использования, в том числе в случае заполнения всех страниц, предусмотренных для внесения соответствующих сведений;

внесение в паспорт сведений, не предусмотренных законодательными актами;

заявление паспорта как вторичного или похищенного;

смерть лица, которому был выдан паспорт;

окончание срока действия паспорта;

оформление паспорта с нарушением требований законодательства;

прекращение гражданства Украины или отмена решения о приобретении гражданства Украины.

Во всех этих случаях паспорт-книжечку будут менять на пластиковый образец.

Стоимость оформления ID-карты за 20 дней сейчас составляет 345 грн. Из них 126 грн — это стоимость административных услуг, а 219 грн — стоимость бланка. Если вы хотите оформить документ побыстрее, то заплатить придется больше — 471 грн.

В случае оформления ID-карты вместо утерянного или испорченного паспорта придется дополнительно уплатить 34 грн госпошлины.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

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