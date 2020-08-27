Кто должен будет заменить паспорт и обязательно ли это

В середине августа Кабинет Министров поддержал проект закона о замене паспортов-книжечек на пластиковые карты. Сейчас документ зарегистрирован в Верховной Раде, но нардепы его еще не рассматривали, и пока что в паспорта по старинке вклеивают новые фото.
Нужно ли будет менять паспорт на “пластик” или все же можно с ним жить до очередной смены фотографии?
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Сейчас паспорта в форме карты необязательны. То есть их в любом случае выдают 14-летним украинцам, а все остальные могут сменить документ по желанию. Но проект нового закона предусматривает полное выведение паспортов-книжечек из обихода и их замену на современный формат.
В документе прописаны такие сроки действия паспорта-книжечки:
Будет ли обязательной замена паспорта? Закон говорит: “Да, но только по достижении определенного возраста”.
Когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут автоматически заменять на пластиковую карту. А если фото уже вклеено – живите себе с книжечкой пока сами не захотите обменять ее на “пластик” или не придет год замены фотографии в паспорте.
В случае утери или порчи паспорта также будут выдавать только в форме пластиковых карт. Менять паспорт будут и в том случае, когда он признан недействительным.
В каких случаях паспорт признают недействительным. В новом законопроекте представлен целый перечень причин, из-за которых паспорт признают недействительным, а именно:
Стоимость оформления ID-карты за 20 дней сейчас составляет 345 грн. Из них 126 грн — это стоимость административных услуг, а 219 грн — стоимость бланка. Если вы хотите оформить документ побыстрее, то заплатить придется больше — 471 грн.
В случае оформления ID-карты вместо утерянного или испорченного паспорта придется дополнительно уплатить 34 грн госпошлины.
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