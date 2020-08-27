За карантин государство выплатило безработным 7,5 миллиарда

С 12 марта 2020 года выплачено 7,5 миллиарда гривен помощи по безработице. Рост количества зарегистрированных безработных в центрах занятости остановился.

Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время прямого эфира «Право на власть» на канале 1+1, передает пресс-служба министерства.

“Регистрация для безработных была максимально упрощена. Сейчас при максимально либеральном подходе цифра количества зарегистрированных в центрах занятости остановилась”, – говорится в сообщении.

Как отмечает Петрашко, чтобы предприятия не увольняли людей, в стране ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов.

“Тем самым нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой”, – отметил он.

Так, по состоянию на 3 сентября по программе по частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.

Справка Finance.ua:

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев. В целом по состоянию на 31 августа количество безработных составило 477,7 тысячи граждан – это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

Размер пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

Кабинет Министров предлагает расширить программу помощи безработным на период других карантинов.

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