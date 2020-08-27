За карантин государство выплатило безработным 7,5 миллиарда

С 12 марта 2020 года выплачено 7,5 миллиарда гривен помощи по безработице. Рост количества зарегистрированных безработных в центрах занятости остановился.
Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время прямого эфира «Право на власть» на канале 1+1, передает пресс-служба министерства.
“Регистрация для безработных была максимально упрощена. Сейчас при максимально либеральном подходе цифра количества зарегистрированных в центрах занятости остановилась”, – говорится в сообщении.
Как отмечает Петрашко, чтобы предприятия не увольняли людей, в стране ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов.
“Тем самым нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой”, – отметил он.
Так, по состоянию на 3 сентября по программе по частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.
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