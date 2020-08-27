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Украина сократила количество "красных" стран (список)

Украина сократила количество "красных" стран (список)

Министерство здравоохранения обновило список стран “красной” и “зеленой” зон. “Красный” список сократили до 50 стран.

Список обнародовал Минздрав 4 сентября.

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Исключили. Из нового списка “красных” стран исключили Люксембург, Доминиканскую Республику, Южную Африку, Эквадор, Армению, Северную Македонию, Эсватини и Албанию.

В “красном” списке: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и другие страны.

В “зеленом” списке находится 194 страны, среди которых Болгария, Турция и Египет. Полный список здесь

Справка Finance.ua:

  • Пандемия нанесла мировому туризму ущерб на 320 млрд долларов. Только в мае 2020 году количество международных туристов сократилось на 98% по сравнению с маем предыдущего года. Также в UNWTO отмечают, что резкое сокращение мирового туризма оставило миллионы людей без средств к существованию, в том числе жителей развивающихся стран.
  • Цены на отдых в Украине прокомментировала председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив. По словам чиновницы, ходят слухи о росте цен на наиболее популярные направления отдыха в Украине, в частности на курортах Одесской и Херсонской области. Сегодня украинский туризм не слишком зависим от иностранных туристов, которые составляют 11% от общего количества отдыхающих.

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По материалам Finance.UA
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