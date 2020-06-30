Эксперт рассказала о ценах на отдых в Украине

Цены на отдых в Украине прокомментировала председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив. По словам чиновницы, ходят слухи о росте цен на наиболее популярные направления отдыха в Украине, в частности на курортах Одесской и Херсонской области.

“Я не наблюдаю тенденции резкого роста цен. Как туристы, так и владельцы туркомпаний и гостиницы, находятся в ожидании того, как будет развиваться ситуация с пандемией COVID-19. Многие бронируют номера заранее, – рассказала Олеськив.

Читайте также: Криклий назвал страны, которые открыли свои границы для украинцев

Цены на однодневные и двухдневные туры по регионам Украины также в большинстве своем не растут. Большинство компаний на рынке понимают, что повышение цен, а тем более резкое, не сыграет для них «в плюс». Цены не должны отпугивать клиентов – только так можно обеспечить стабильное устойчивое развитие отрасли.

Олеськив добавила, что сегодня украинский туризм не слишком зависимым от иностранных туристов, которые составляют 11% от общего количества отдыхающих.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов недавно заявил, что карантин в курортных регионах могут ужесточить, если количество инфицированных COVID-19 в Украине начнет прогрессировать. Степанов также не исключает закрытия курортов, если украинцы продолжат нарушать карантин. Речь шла, в частности, о пляжах Одессы.