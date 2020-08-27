Конституционный суд решит судьбу автофиксации

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде сообщила о начале процесса. В Конституционном суде обжаловано положение Кодекса Украины Об административных правонарушениях (КУоАП) об автофиксации.
Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, и совершившее правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.
Сейчас нарушается:
Аргументы защиты:
КоАП не устанавливает презумпцию виновности владельца транспортного средства, как указывают авторы жалобы, а презумпцию владения транспортным средством в момент совершения правонарушения именно его законным владельцем (собственником). При этом эта презумпция может быть опровергнута. Установление презумпций такого рода не противоречит практике ЕСПЧ (решение по делу «Салабиаку против Франции»);
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