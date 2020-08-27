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Конституционный суд решит судьбу автофиксации

Конституционный суд решит судьбу автофиксации

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде сообщила о начале процесса. В Конституционном суде обжаловано положение Кодекса Украины Об административных правонарушениях (КУоАП) об автофиксации.

Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, и совершившее правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Сейчас нарушается:

  • принцип индивидуального характера юридической ответственности;
  • презумпция невиновности лица;
  • право на профессиональную юридическую помощь (постановление о наложении административного взыскания может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности).

Аргументы защиты:

  • ограничение прав является пропорциональным той цели, которую планируется достичь: обеспечение безопасности дорожного движения, защита жизни и здоровья граждан;
  • в деле «Фальк против Нидерландов» Европейский суд по правам человека признал правомерной ответственность именно владельцев транспортных средств;

КоАП не устанавливает презумпцию виновности владельца транспортного средства, как указывают авторы жалобы, а презумпцию владения транспортным средством в момент совершения правонарушения именно его законным владельцем (собственником). При этом эта презумпция может быть опровергнута. Установление презумпций такого рода не противоречит практике ЕСПЧ (решение по делу «Салабиаку против Франции»);

Справка Finance.ua:

  • 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/час. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
По материалам Телеканал 24
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