Конституционный суд решит судьбу автофиксации

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде сообщила о начале процесса. В Конституционном суде обжаловано положение Кодекса Украины Об административных правонарушениях (КУоАП) об автофиксации.

Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, и совершившее правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Сейчас нарушается:

принцип индивидуального характера юридической ответственности;

презумпция невиновности лица;

право на профессиональную юридическую помощь (постановление о наложении административного взыскания может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности).

Аргументы защиты:

ограничение прав является пропорциональным той цели, которую планируется достичь: обеспечение безопасности дорожного движения, защита жизни и здоровья граждан;

в деле «Фальк против Нидерландов» Европейский суд по правам человека признал правомерной ответственность именно владельцев транспортных средств;

КоАП не устанавливает презумпцию виновности владельца транспортного средства, как указывают авторы жалобы, а презумпцию владения транспортным средством в момент совершения правонарушения именно его законным владельцем (собственником). При этом эта презумпция может быть опровергнута. Установление презумпций такого рода не противоречит практике ЕСПЧ (решение по делу «Салабиаку против Франции»);

Справка Finance.ua:

1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.