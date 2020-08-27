Данилишин предлагает открыть налоговикам банковскую тайну

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает предоставить налоговой службе право доступа к банковским счетам компаний.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

“Нам необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только правоохранительных, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов”, – пишет он.

Для чего это необходимо:

это будет способствовать дальнейшему снижению уровня тенизации экономики;

стимулировать сужение возможностей для бизнеса уклоняться от налогообложения, тем самым обеспечивая равные условия конкуренции на рынке;

пересмотр подходов к раскрытию банковской тайны позволит Украине присоединиться к более 100 стран-подписантов соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией по единому стандарту ОЭСР .

Он добавил, что раскрытие информации о финансовых счетах – это “актуальный общемировой тренд, который постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого”.

Читайте также: Увеличился минимальный размер ЕСВ: что следует знать предпринимателям

Он также напомнил, что в январе НБУ изменил порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, на запрос антикоррупционных и правоохранительных органов.

По данным Госказначейства, за 8 месяцев года налоговые поступления в общий фонд госбюджета составили 355,7 млрд грн, превысив прошлогодний показатель на 17,3% или 52,5 млрд грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫