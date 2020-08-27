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Данилишин предлагает открыть налоговикам банковскую тайну

Данилишин предлагает открыть налоговикам банковскую тайну

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает предоставить налоговой службе право доступа к банковским счетам компаний.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

“Нам необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только правоохранительных, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов”, – пишет он.

Для чего это необходимо:

  • это будет способствовать дальнейшему снижению уровня тенизации экономики;
  • стимулировать сужение возможностей для бизнеса уклоняться от налогообложения, тем самым обеспечивая равные условия конкуренции на рынке;
  • пересмотр подходов к раскрытию банковской тайны позволит Украине присоединиться к более 100 стран-подписантов соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией по единому стандарту ОЭСР.

Он добавил, что раскрытие информации о финансовых счетах – это “актуальный общемировой тренд, который постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого”.

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Он также напомнил, что в январе НБУ изменил порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, на запрос антикоррупционных и правоохранительных органов.

По данным Госказначейства, за 8 месяцев года налоговые поступления в общий фонд госбюджета составили 355,7 млрд грн, превысив прошлогодний показатель на 17,3% или 52,5 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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