В августе рост продаж авто в Китае замедлился

Спрос на новые легковые автомобили в Китае в августе показал признаки ослабления, бросая тень на перспективы рынка в последние месяцы 2020 года.
Согласно оценкам Китайской ассоциации автопроизводителей, опубликованным в среду, продажи новых легковых автомобилей, включая седаны, кроссоверы, внедорожники, многоцелевые автомобили и микроавтобусы, выросли на 4,4 процента в прошлом месяце по сравнению с годом ранее.
Это значительно ниже, чем рост на 8,5 процента, зафиксированный в июле.
В совокупности, согласно оценкам отраслевой группы, поставки новых автомобилей по области в августе выросли на 11 процентов до 2,18 миллиона.
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