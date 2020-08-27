В августе рост продаж авто в Китае замедлился

Спрос на новые легковые автомобили в Китае в августе показал признаки ослабления, бросая тень на перспективы рынка в последние месяцы 2020 года.

Согласно оценкам Китайской ассоциации автопроизводителей, опубликованным в среду, продажи новых легковых автомобилей, включая седаны, кроссоверы, внедорожники, многоцелевые автомобили и микроавтобусы, выросли на 4,4 процента в прошлом месяце по сравнению с годом ранее.

Это значительно ниже, чем рост на 8,5 процента, зафиксированный в июле.

В совокупности, согласно оценкам отраслевой группы, поставки новых автомобилей по области в августе выросли на 11 процентов до 2,18 миллиона.