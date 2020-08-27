Какие сферы бизнеса чаще используют РРО

Почти 400 субъектов хозяйствования в течение месяца воспользовались бесплатными программными решениями от ГНС и зарегистрировали 32,2 тыс. программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Среди тех, кто зарегистрировал ПРРО:

около 100, или 25% – это юридические лица, зарегистрировавшие 31,9 тыс. ПРРО ;

300, или 75% – физические лица – предприниматели, зарегистрировавшие 0,3 тыс. ПРРО .

Во время осуществления расчетных операций субъектами хозяйствования средствами ПРРО передано на фискальный сервер ГНС для регистрации более 12,6 млн расчетных документов (чеков).

Какие сферы бизнеса чаще используют ПРРО:

наибольший удельный вес ПРРО – около 31 тыс., или 96% применяется в сфере финансовой деятельности;

около 0,5 тыс. или 1,6 % ПРРО – в сфере оптовой и розничной торговли.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года внедрили применение программных регистраторов расчетных операций.

Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство как кассовый аппарат.

С 1 октября 2020 года вступает в силу норма о “кэшбэке”, которая предусматривает возврат стоимости покупки за нарушения в выдаче чека.

Чтобы контролировать субъектов хозяйствования, которые осуществляют наличные расчеты через зарегистрированные РРО , налоговая служба проводит анализ выручки, деятельности предпринимателей и предприятий, которые отчитываются о минимальных выручках, а также выясняет причины непоступления информации от РРО .

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