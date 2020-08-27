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Какие сферы бизнеса чаще используют РРО

Какие сферы бизнеса чаще используют РРО

Почти 400 субъектов хозяйствования в течение месяца воспользовались бесплатными программными решениями от ГНС и зарегистрировали 32,2 тыс. программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Среди тех, кто зарегистрировал ПРРО:

  • около 100, или 25% – это юридические лица, зарегистрировавшие 31,9 тыс. ПРРО;
  • 300, или 75% – физические лица – предприниматели, зарегистрировавшие 0,3 тыс. ПРРО.

Во время осуществления расчетных операций субъектами хозяйствования средствами ПРРО передано на фискальный сервер ГНС для регистрации более 12,6 млн расчетных документов (чеков).

Какие сферы бизнеса чаще используют ПРРО:

  • наибольший удельный вес ПРРО – около 31 тыс., или 96% применяется в сфере финансовой деятельности;
  • около 0,5 тыс. или 1,6 % ПРРО – в сфере оптовой и розничной торговли.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа 2020 года внедрили применение программных регистраторов расчетных операций.
  • Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство как кассовый аппарат.
  • С 1 октября 2020 года вступает в силу норма о “кэшбэке”, которая предусматривает возврат стоимости покупки за нарушения в выдаче чека.
  • Чтобы контролировать субъектов хозяйствования, которые осуществляют наличные расчеты через зарегистрированные РРО, налоговая служба проводит анализ выручки, деятельности предпринимателей и предприятий, которые отчитываются о минимальных выручках, а также выясняет причины непоступления информации от РРО.

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По материалам Finance.UA
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