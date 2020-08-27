Межбанк: ситуация на валютном рынке изменится

В пятницу, 4 сентября ситуация на валютном рынке изменится как в части статистики торгов, так и по характеру самой сессии.

Основных причин две:

1) Фактор конца рабочей недели у украинских клиентов и в связи с этим традиционное снижение деловой активности перед двумя выходными;

2) Предстоящий выходной понедельник в США, где отмечают День труда. Поэтому операции в долларе в американских банках не проводятся. Украинским клиентам и банкам придется совершать все сделки в понедельник по доллару на условиях ТОМ (расчеты в гривне этой датой, поставка доллара на следующий день), что не пользуется популярностью у нашего бизнеса. Компании либо сразу перенесут свои сделки в долларе на вторник, либо постараются провести их сегодня максимум до обеда, чтобы потом “не зависнуть” с расчетами в американской валюте сразу до 8 сентября.

Поэтому сегодняшняя сессия пройдет в два этапа. Первый – очень активные операции всех клиентов по доллару в начале сессии и до обеда, второй – почти полное затишье на рынке после обеда с присутствием на торгах в основном небольших запоздавших клиентов и спекулянтов.

По расчетам Finance.ua, в пятницу объемы операций на межбанке будут в пределах до $155-200 млн максимум при заключении до 530 сделок.

Из сугубо местных факторов на поведение рынка продолжат влиять:

Действия нерезидентов и “дочек” иностранных компаний. “Дочки” иностранных компаний продолжат постепенно покупать валюту под репатриацию дивидендов, а нерезиденты периодически выходить на торги с покупкой доллара и евро за счет средств, полученных от погашения предыдущих выпусков ОВГЗ и выплаты дохода по ним. Это увеличивает спрос на валюту на торгах в моменты их выхода на рынок и обычно играет против гривны. Периодически в подобные выходы иностранцев на межбанк продавцы сегодня опять смогут активно торговаться по курсу с совершением основных сделок продажи доллара только на пиковых уровнях котировок.

Хозяйственные операции клиентов. Необходимость покупки компаниями сырья и материалов, расчетов с персоналом за август и оплаты арендных платежей создает дополнительный спрос на гривну и вынуждает экспортеров активнее выходить на межбанк с продажей валютной выручки. Как и вчера, это частично поддержит гривну на торгах и перекроет покупки “дочек” иностранных компаний под вывод дивидендов.

Поведение Нацбанка на торгах в пятницу снова не изменится. При излишке предложения доллара на торгах мы увидим регулятор с его выкупом. Но пока НБУ на этой неделе так ни разу на рынок и не выходил. Если же спрос будет превышать предложение, Нацбанк не будет тратить резервы и предпочтет дать участникам рынка самим находить компромисс по курсу. Вчера недостаток валюты практически перекрывал Укргазбанк своими продажами, что и сдерживало активный рост котировок.

Спекулянты продолжат максимально активно раскачивать курс в моменты выхода крупных покупателей валюты на торги. А также зарабатывать в формате “в две стороны”, на разницах наличного и безналичного курсов и на колебаниях евро относительно гривны на украинском межбанке.

Решение НБУ о сохранении учетной ставки на уровне 6% не особо отразилось на поведении участников ресурсного и валютного рынков, так как в своем большинстве они закладывали именно такой сценарий развития событий и поэтому после этого решения регулятора для них особо ничего не изменилось.

На наличном рынке обменники будут ориентироваться на поведение межбанка, кросс-курс пары доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. Спред по доллару будет находиться в пределах 15-25 копеек и по евро – в пределах до 20-30 копеек.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, на 4 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,55-27,80 гривен, евро – коридор 32,50-32,95 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,45 – 27,90 гривен, евро – коридор 32,20 – 32,95 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,68 / 27,70

евро – 32,78 / 32,81

российский рубль – 0,3689 / 0,3693

Курсы валют на Межбанке

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