Межбанк: ситуация на валютном рынке изменится

В пятницу, 4 сентября ситуация на валютном рынке изменится как в части статистики торгов, так и по характеру самой сессии.
Основных причин две:
1) Фактор конца рабочей недели у украинских клиентов и в связи с этим традиционное снижение деловой активности перед двумя выходными;
2) Предстоящий выходной понедельник в США, где отмечают День труда. Поэтому операции в долларе в американских банках не проводятся. Украинским клиентам и банкам придется совершать все сделки в понедельник по доллару на условиях ТОМ (расчеты в гривне этой датой, поставка доллара на следующий день), что не пользуется популярностью у нашего бизнеса. Компании либо сразу перенесут свои сделки в долларе на вторник, либо постараются провести их сегодня максимум до обеда, чтобы потом “не зависнуть” с расчетами в американской валюте сразу до 8 сентября.
Поэтому сегодняшняя сессия пройдет в два этапа. Первый – очень активные операции всех клиентов по доллару в начале сессии и до обеда, второй – почти полное затишье на рынке после обеда с присутствием на торгах в основном небольших запоздавших клиентов и спекулянтов.
По расчетам Finance.ua, в пятницу объемы операций на межбанке будут в пределах до $155-200 млн максимум при заключении до 530 сделок.
Из сугубо местных факторов на поведение рынка продолжат влиять:
Решение НБУ о сохранении учетной ставки на уровне 6% не особо отразилось на поведении участников ресурсного и валютного рынков, так как в своем большинстве они закладывали именно такой сценарий развития событий и поэтому после этого решения регулятора для них особо ничего не изменилось.
На наличном рынке обменники будут ориентироваться на поведение межбанка, кросс-курс пары доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. Спред по доллару будет находиться в пределах 15-25 копеек и по евро – в пределах до 20-30 копеек.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, на 4 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,55-27,80 гривен, евро – коридор 32,50-32,95 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,45 – 27,90 гривен, евро – коридор 32,20 – 32,95 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,68 / 27,70
евро – 32,78 / 32,81
российский рубль – 0,3689 / 0,3693
Курсы валют на Межбанке
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