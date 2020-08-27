В Минэкономики спрогнозировали курс доллара

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.

Об этом в программе “Право на власть” заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

“Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию – 27,8 гривны, кажется, на этот год и на следующий год также … цифры такие же”, – сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года, а в случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Справка Finance.ua:

На данный момент причин для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

В августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.

Гривна до конца сентября 2020 года может ослабнуть максимум до 28,2 грн/$1 несмотря на сезонные факторы, в частности ввиду возврата рынка к деловой активности и очередного запуска экономики. Такое мнение высказали банкиры.

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