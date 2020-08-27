В Минэкономики спрогнозировали курс доллара

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.
Об этом в программе “Право на власть” заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
“Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию – 27,8 гривны, кажется, на этот год и на следующий год также … цифры такие же”, – сказал он.
Напомним, Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года, а в случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.
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