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В Минэкономики спрогнозировали курс доллара

В Минэкономики спрогнозировали курс доллара

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.

Об этом в программе “Право на власть” заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

“Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию – 27,8 гривны, кажется, на этот год и на следующий год также … цифры такие же”, – сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года, а в случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Справка Finance.ua:

  • На данный момент причин для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.
  • В августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.
  • Гривна до конца сентября 2020 года может ослабнуть максимум до 28,2 грн/$1 несмотря на сезонные факторы, в частности ввиду возврата рынка к деловой активности и очередного запуска экономики. Такое мнение высказали банкиры.

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По материалам РБК-Украина
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