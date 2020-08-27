Американские инженеры создали "интерактивную" бумагу (видео)

Инженеры Университета Пердью в США разработали процесс печати, позволяющий превратить бумагу в клавиатуру для ноутбука.
Об этом сообщает Gizmodo.
Новый процесс печати предполагает покрытие бумаги или картона “молекулами с высоким содержанием фтора”. Этот метод делает бумагу устойчивой к пыли и воде, то есть на ней можно печатать в несколько слоев и не размыть чернила.
Согласно докладу, опубликованному в Nano Energy, фторсодержащие молекулы образуют “трибоэлектрические зоны”, которые способны к беспроводной связи Bluetooth с собственным питанием. Бумага, напечатанная таким методом, не требует внешних аккумуляторов, поскольку вырабатывает электроэнергию во время контакта с пальцами пользователя.
Gizmodo сообщает, что это не первый раз, когда инженеры находят новые способы использования бумаги в электронике. Несколько месяцев назад исследователи университета Миссури создали медицинское устройство, которое крепилось на карандаш, который может контролировать такие показатели, как пульс, частота дыхания, уровень глюкозы, температура тела и состав пота.
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