Кредитные ставки для бизнеса уже ниже 10%, - НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга констатировал, что в июле и августе банки кредитовали бизнес и население гораздо активнее, чем в первом полугодии.
“Действительно, в первом полугодии мы видели сокращение портфеля на 5%. За два месяца портфель вырос примерно на 3%. Мы видим хороший тренд”, – сообщил глава регулятора.
Он обратил внимание, в частности, на активизацию выдачи банками ипотечных кредитов и снижение ставок по этим займам с почти 20% в начале года до около 13% в июле (за август могут оказаться еще ниже).
Говоря о кредитах для бизнеса, глава НБУ указал, что за последние месяцы они уже сократились – до менее чем 10% (средняя ставка за первое полугодие была 11%).
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В свою очередь заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб сообщил, что цена краткосрочных кредитов для мультинациональных компаний уже на уровне где-то 7%. И эти параметры тянут вниз среднюю ставку.
“Что касается ставок для среднего и малого бизнеса и более долгосрочных кредитов, да, они еще в двузначной плоскости, но они были где-то в конце прошлого года на уровне около 20%, а сейчас они уже 14-15%. Я не помню, чтобы в Украине были когда-то низкие ставки. И я тоже не помню, чтобы ставки по депозитам в Украине были ниже 10%, а сейчас, чтобы найти ставку выше 10%, нужно еще очень постараться”, – заявил Сологуб.
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