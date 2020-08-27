НБУ не ожидает существенных колебаний курса доллара до конца года

Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года. В случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.
Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.
“Мы работаем в режиме гибкого валютного курса. Поэтому не имеет никаких планов переходить к режиму фиксированного курса. Мы считаем, что гибкое курсообразование является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает предохранителем накопления дисбалансов в экономике”, – сказал он.
По его словам, в случае возникновения колебаний на рынке НБУ будет принимать меры для их сглаживания.
“В условиях отсутствия шоков мы не ожидаем существенных колебаний на валютном рынке”, – сказал Гелетий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 миллиардовВчера, 10:00 - 1679 22
"У нас фактически дефляция", - Шмыгаль объяснил, как поднять экономикуВчера, 08:45 - 1784 7
В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газВчера, 15:02 - 1182 4
Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансированиеВчера, 17:42 - 706 2
Украинцы стали меньше покупать и продавать валютуВчера, 11:35 - 513 2
В Египте откроют новый город-курортВчера, 23:08 - 2365
Аналитики назвали условия для падения курса гривны осеньюВчера, 13:00 - 2187
Увеличился минимальный размер ЕСВ: что следует знать предпринимателямВчера, 19:00 - 1987
Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 миллиардовВчера, 10:00 - 1679 22
Какие рабочие профессии в Украине самые высокооплачиваемыеВчера, 20:00 - 1640
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)Вчера, 16:50 - 114
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализПозавчера, 11:55 - 2257
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 215 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1645 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3294 18