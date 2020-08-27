НБУ не ожидает существенных колебаний курса доллара до конца года

Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года. В случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.

“Мы работаем в режиме гибкого валютного курса. Поэтому не имеет никаких планов переходить к режиму фиксированного курса. Мы считаем, что гибкое курсообразование является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает предохранителем накопления дисбалансов в экономике”, – сказал он.

По его словам, в случае возникновения колебаний на рынке НБУ будет принимать меры для их сглаживания.

“В условиях отсутствия шоков мы не ожидаем существенных колебаний на валютном рынке”, – сказал Гелетий.