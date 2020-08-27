0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

В Египте откроют новый город-курорт

В Египте откроют новый город-курорт

В Египте возводят для туристов новый курортный город – Новый Эль-Аламейн. Он расположен на средиземноморском побережье и будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой, сообщает Al Monitor.

Город-курорт обустраивают недалеко от границы с Ливией. Именно на этом месте во времена Второй мировой точились одни из самых ожесточенных боев. Но власти Египта решили перевернуть эту страницу истории. Перед собой они поставили довольно амбициозную задачу – превратить побережье в самое популярное место отдыха для туристов.

Возводить курорт начали еще в 2016 году. На днях проверить, как идет строительство, решили египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Мохаммед Бен Зайед. Они осмотрели 14-километровую прибрежную зону, которая в будущем станет курортом. Вдоль побережья должны построить 18 небоскребов. Каждый из них будет высотой по 34 этажа.

Позаботились в Новом Эль-Аламейне и об инфраструктуре. Здесь обустроят марину для яхт, собственный аэропорт и железную дорогу, которая будет связывать город с Александрией и Каиром.

Общая площадь города-курорта составит около 210 квадратных километров. Он будет рассчитан на три миллиона человек – жителей и туристов.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.