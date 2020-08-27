Межбанк: на рынке ожидается пик активности

В четверг, 3 сентября мы ожидаем пик активности участников валютного межбанка среди дней этой недели.
Основная причина – предстоящий выходной понедельник в США. 7 сентября американцы отмечают День труда и местные банки не работают. Поэтому украинские клиенты постараются сегодня максимально закрыть свои расчеты в долларе, чтобы не оставлять их на пятницу (последний день любой недели приводит к традиционному снижению деловой активности перед выходными) и тем более “не зависать” с подобными расчетами в американской валюте сразу до следующего вторника, когда американские банки начнут работать в обычном режиме.
Активизация операций компаний на валютном рынке приведет к увеличению статистики торгов и по нашим прогнозам объемы операций на межбанке в четверг будут в пределах до $ 230 млн при заключении до 570-640 сделок.
Из украинских факторов на действия участников рынка сегодня будут влиять:
1) Поведение нерезидентов и “дочек” иностранных компаний. В первой декаде каждого месяца наступает период покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Это увеличивает спрос на валюту на торгах в моменты их выхода на рынок и обычно играет против гривны, в чем активно участвуют спекулянты. Они стараются максимально раскачивать котировки в моменты покупок валюты этими компаниями. Кроме этого, мы ожидаем сегодня выхода на межбанк нескольких нерезидентов с покупкой $10-20 млн за счет гривны, полученной от предыдущих погашений ОВГЗ. Это также добавит спроса на валюту на украинском межбанке и позволит продавцам опять активно торговаться по курсу с совершением основных сделок продажи доллара только на пиковых уровнях котировок;
2) Хозяйственные операции клиентов. Экспортеры уже потратили почти всю гривну, полученную от государства в период основных возмещений НДС конца августа на авансовые платежи по аренде и закупку сырья и материалов. Кроме этого, компании входят в период расчетов с персоналом по зарплатам за август, что тоже требует гривневых ресурсов. Для покрытия этих финансовых трат, начиная с сегодняшнего дня они станут активнее выходить на рынок с продажей валютной выручки. Это в какой-то степени поддержит гривну на межбанке и перекроет покупки “дочек” иностранных компаний под вывод дивидендов. Проведение таких же расчетов у компаний-импортеров снижает и их возможности по покупке валюты, что тоже страхует гривну на торгах.
Поведение Нацбанка на торгах в четверг не изменится. При излишке предложения доллара на торгах мы увидим регулятор с его выкупом. Тем более, что пока НБУ на этой неделе ни разу на рынок не выходил. Если же спрос будет превышать предложение – Нацбанк не будет тратить резервы и предпочтет дать участникам рынка самим находить компромисс по курсу.
Тактика спекулянтов сохранится и при таком рынке они продолжат максимально активно раскачивать курс в моменты выхода крупных покупателей валюты на торги. А также зарабатывать в формате “в две стороны”, на разницах наличного и безналичного курсов и за счет операций по паре евро/доллар на внешних рынках и колебаниях евро относительно гривны на украинском межбанке.
На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на поведение межбанка, кросс-курс пары доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. Спред по доллару будет находиться в пределах 15-20 копеек и по евро – в пределах до 20-25 копеек.
Курсы межбанка по нашему прогнозу на 3 сентября будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,55-27,80 гривен, евро – коридор 32,40-32,95 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,64 / 27,67
евро – 32,70 / 32,74
российский рубль – 0,3669 / 0,3675
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ изымает из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривныВчера, 16:00 - 2890 14
Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак - законопроектВчера, 20:40 - 1521 11
НБУ выводит из обращения еще одну монетуВчера, 15:00 - 3510 11
Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн (исследование)Вчера, 21:00 - 663 4
Тепловики могут оказаться без топлива уже этой зимой, – Центр РазумковаВчера, 13:21 - 593 3
Украинцам хотят повысить пенсию - в "Слуге народа" сказали, кому именноВчера, 12:00 - 8781 1
Сколько в среднем стоят самые дешевые квартиры в новостройках КиеваВчера, 13:01 - 4685
НБУ выводит из обращения еще одну монетуВчера, 15:00 - 3510 11
НБУ изымает из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривныВчера, 16:00 - 2890 14
Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак - законопроектВчера, 20:40 - 1521 11
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализВчера, 11:55 - 1676
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 194 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1583 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3214 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4473