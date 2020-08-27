Межбанк: на рынке ожидается пик активности

В четверг, 3 сентября мы ожидаем пик активности участников валютного межбанка среди дней этой недели.

Основная причина – предстоящий выходной понедельник в США. 7 сентября американцы отмечают День труда и местные банки не работают. Поэтому украинские клиенты постараются сегодня максимально закрыть свои расчеты в долларе, чтобы не оставлять их на пятницу (последний день любой недели приводит к традиционному снижению деловой активности перед выходными) и тем более “не зависать” с подобными расчетами в американской валюте сразу до следующего вторника, когда американские банки начнут работать в обычном режиме.

Активизация операций компаний на валютном рынке приведет к увеличению статистики торгов и по нашим прогнозам объемы операций на межбанке в четверг будут в пределах до $ 230 млн при заключении до 570-640 сделок.

Из украинских факторов на действия участников рынка сегодня будут влиять:

1) Поведение нерезидентов и “дочек” иностранных компаний. В первой декаде каждого месяца наступает период покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Это увеличивает спрос на валюту на торгах в моменты их выхода на рынок и обычно играет против гривны, в чем активно участвуют спекулянты. Они стараются максимально раскачивать котировки в моменты покупок валюты этими компаниями. Кроме этого, мы ожидаем сегодня выхода на межбанк нескольких нерезидентов с покупкой $10-20 млн за счет гривны, полученной от предыдущих погашений ОВГЗ. Это также добавит спроса на валюту на украинском межбанке и позволит продавцам опять активно торговаться по курсу с совершением основных сделок продажи доллара только на пиковых уровнях котировок;

2) Хозяйственные операции клиентов. Экспортеры уже потратили почти всю гривну, полученную от государства в период основных возмещений НДС конца августа на авансовые платежи по аренде и закупку сырья и материалов. Кроме этого, компании входят в период расчетов с персоналом по зарплатам за август, что тоже требует гривневых ресурсов. Для покрытия этих финансовых трат, начиная с сегодняшнего дня они станут активнее выходить на рынок с продажей валютной выручки. Это в какой-то степени поддержит гривну на межбанке и перекроет покупки “дочек” иностранных компаний под вывод дивидендов. Проведение таких же расчетов у компаний-импортеров снижает и их возможности по покупке валюты, что тоже страхует гривну на торгах.

Поведение Нацбанка на торгах в четверг не изменится. При излишке предложения доллара на торгах мы увидим регулятор с его выкупом. Тем более, что пока НБУ на этой неделе ни разу на рынок не выходил. Если же спрос будет превышать предложение – Нацбанк не будет тратить резервы и предпочтет дать участникам рынка самим находить компромисс по курсу.

Тактика спекулянтов сохранится и при таком рынке они продолжат максимально активно раскачивать курс в моменты выхода крупных покупателей валюты на торги. А также зарабатывать в формате “в две стороны”, на разницах наличного и безналичного курсов и за счет операций по паре евро/доллар на внешних рынках и колебаниях евро относительно гривны на украинском межбанке.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на поведение межбанка, кросс-курс пары доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. Спред по доллару будет находиться в пределах 15-20 копеек и по евро – в пределах до 20-25 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 3 сентября будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,55-27,80 гривен, евро – коридор 32,40-32,95 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,64 / 27,67

евро – 32,70 / 32,74

российский рубль – 0,3669 / 0,3675

Курсы валют на Межбанке

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