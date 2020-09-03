В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платить

В новом отопительном сезоне в квитанциях за теплоэнергию будет не одна, а четыре строки для платежа.

Об этом сообщает Вера Радченко, начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, изданию UBR.ua

«В связи с новым законодательством сейчас еще добавится четыре платежа: за саму услугу, за абонентское обслуживание, за обслуживание узлов учета и за установку приборов. Квитанция будет одна, но планируют, если сейчас не примут изменений в законодательство, четыре строки – это четыре разных направления», – рассказала чиновник.

По ее словам, в отопительный сезон увеличивается количество жалоб, так как «месяц к месяцу – разные суммы, разные цифры».

Как пояснил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, обновленные платежки начали поступать горожанам еще с 1 мая 2020 года. За эти услуги пользователи платили и раньше, однако их включали в общую сумму в квитанции.

«Чиновники обещали, что с введением четырех строк общий платеж за газ и тепло не повысят, просто каждую строку выделили отдельно. Но по сути платежи подорожали», – говорит Олег Попенко.

И действительно, в системе ГИВЦ с мая появились новые строки типа «внески ЦО КПВОК “Київтеплоенерго”» или «внески ЦПГВ “Київтеплоенерго”», но при этом тариф на центральное отопление или горячее водоснабжение не уменьшился.

На данный момент задолженность киевлян перед «Киевтеплоэнерго», по словам Веры Радченко, составляет 600 млн гривен. В целом после перехода к адаптивному карантину люди стали активнее платить за услуги. Сейчас киевляне покрыли 92%, а кое-где и 115% (за счет старых долгов) стоимости услуг.