С начала карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев. В целом по состоянию на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысячи граждан – это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.
“Начало нового периода деловой активности отмечается стабилизацией показателей на рынке труда Украины. В то же время безработица остается острой проблемой в свете карантина, хотя работа по трудоустройству не прекращается”, – говорится в сообщении.
Статистика службы занятости:
Больше всего украинцев нашли новое рабочее место:
“В последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановилось. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс. человек, в июле – 68 тысяч”, – отмечают в ведомстве.
Продолжается выплата пособия по частичной безработице на период карантина для субъектов малого или среднего предпринимательства и физических лиц-предпринимателей, которые являются застрахованными лицами. Выплаты позволили сохранить рабочие места для 367 тыс. граждан, из них 179,9 тыс. – ФЛП.
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