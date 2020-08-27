С начала карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев. В целом по состоянию на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысячи граждан – это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.

“Начало нового периода деловой активности отмечается стабилизацией показателей на рынке труда Украины. В то же время безработица остается острой проблемой в свете карантина, хотя работа по трудоустройству не прекращается”, – говорится в сообщении.

Статистика службы занятости:

пособие по безработице получали 400 тыс. человек:

в целом с начала года трудоустроено более 409 тыс. граждан, в том числе за период карантина (с 12 марта по 28 августа) – 260 тысяч;

Больше всего украинцев нашли новое рабочее место:

в сельском хозяйстве – 45% от всех трудоустроенных;

перерабатывающая промышленность – 14%;

сфера торговли – 13%.

“В последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановилось. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс. человек, в июле – 68 тысяч”, – отмечают в ведомстве.

Продолжается выплата пособия по частичной безработице на период карантина для субъектов малого или среднего предпринимательства и физических лиц-предпринимателей, которые являются застрахованными лицами. Выплаты позволили сохранить рабочие места для 367 тыс. граждан, из них 179,9 тыс. – ФЛП.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров предлагает расширить программу помощи безработным на период других карантинов.

Украинцы могут обратиться за пособием по безработице в центры занятости, возобновившие личный прием граждан (кроме “красных” зон эпидемической опасности). При себе нужно иметь ряд документов.

На начало августа на учете в столичной службе занятости состояли 25,3 тыс. безработных. 22,2 тысячи из них получали пособие по безработице.

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