Samsung представила фитнес-трекер Galaxy Fit2 (фото)

Компания Samsung представила новый трекер активности — Galaxy Fit2. На официальном сайте корейского гиганта новинка пока отсутствует, но почти все нужные данные про него уже есть в свободном доступе.

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Новая модель очень похожа на первый Galaxy Fit. Она получила экран AMOLED диагональю 1,1 дюйма, аккумулятор, обеспечивающий 15 дней автономности, также тут есть защита от воды и пыли (IP68). Само собой, трекер имеет датчик ЧСС и умеет отслеживать различную спортивную активность.



Фото из открытых источников

Кроме того, Galaxy Fit2 умеет следить за сном, может предложить автоматическое определение пяти видов физической активности и порадует владельцев более чем 70 различными циферблатами.



Фото из открытых источников

О цене данных пока нет, но первый Galaxy Fit стартовал со 100 долларов и до сих пор стоит примерно столько. Скорее всего, Galaxy Fit2 будет стоить столько же. То есть конкуренция с Xiaomi Mi Band 5 будет лишь формальная.