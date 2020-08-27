0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Состояние владельца Zoom за сутки выросло на $6,6 млрд

Состояние владельца Zoom за сутки выросло на $6,6 млрд

Китайско-американский миллиардер, генеральный директор и основатель компании Zoom Video Communications Эрик Юань за 24 часа стал богаче на 6,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние 50-летнего миллиардера увеличилось до 23 млрд долларов. Капитал Юаня вырос на фоне роста стоимости акций Zoom на 41 % на торгах в Нью-Йорке.

Акции компании подорожали после публикации отчета о квартальной выручке, которая выросла на 355 % (по сравнению с показателями прошлого года) — до 663,5 млн долларов.

Читайте также: Zoom представил универсальное коммуникационное устройство

В общей сложности стоимость акций Zoom в этом году выросла более чем в четыре раза.

Сейчас у Zoom более 370 тыс. бизнес-клиентов (что более чем в 5 раз превышает показатели прошлого года). Количество крупных клиентов компании за квартал увеличилось вдвое, до 988.

Компания повысила свой прогноз годовой выручки более чем на 30 % – до диапазона 2,37–2,39 млрд долларов (по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,78–1,80 млрд долларов). Это означает, что выручка увеличится почти в четыре раза всего за один год.

По материалам Bykvu
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.