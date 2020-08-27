Состояние владельца Zoom за сутки выросло на $6,6 млрд

Китайско-американский миллиардер, генеральный директор и основатель компании Zoom Video Communications Эрик Юань за 24 часа стал богаче на 6,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние 50-летнего миллиардера увеличилось до 23 млрд долларов. Капитал Юаня вырос на фоне роста стоимости акций Zoom на 41 % на торгах в Нью-Йорке.

Акции компании подорожали после публикации отчета о квартальной выручке, которая выросла на 355 % (по сравнению с показателями прошлого года) — до 663,5 млн долларов.

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В общей сложности стоимость акций Zoom в этом году выросла более чем в четыре раза.

Сейчас у Zoom более 370 тыс. бизнес-клиентов (что более чем в 5 раз превышает показатели прошлого года). Количество крупных клиентов компании за квартал увеличилось вдвое, до 988.

Компания повысила свой прогноз годовой выручки более чем на 30 % – до диапазона 2,37–2,39 млрд долларов (по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,78–1,80 млрд долларов). Это означает, что выручка увеличится почти в четыре раза всего за один год.