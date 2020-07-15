Zoom представил универсальное коммуникационное устройство (фото)

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Zoom стал стандартом для онлайн-общения во время пандемии, но компания обнаружила, что многим сотрудникам все еще трудно настроить оборудование и программное обеспечение для эффективного проведения собрания. Решение компании – универсальное коммуникационное устройство с программным обеспечением Zoom, готовое к использованию с простым сенсорным интерфейсом.
Об этом сообщает издание TechCrunch.
Устройство, получившее название Zoom for Home – DTEN ME, производится партнерской компанией DTEN. Оно состоит из отдельного 27-дюймового экрана, оснащенного тремя широкоугольными камерами, предназначенными для видео высокого разрешения, и 8 микрофонами. Программное обеспечение Zoom предварительно загружено на устройство, а интерфейс разработан для обеспечения легкого доступа к популярным функциям Zoom.
Джефф Смит, глава Zoom Rooms, рассказал, что идея заключается в том, чтобы предложить устройство, которое пользователь сможет извлечь из коробки, и оно готово к использованию с минимальной суетой.
Фото: techcrunch.com
“Zoom for Home – это инициатива Zoom, которая позволяет любому пользователю Zoom развернуть персональное устройство совместной работы для своих видеоконференций, телефонных звонков, аннотаций на интерактивной доске – все то хорошее, что вы хотите сделать в Zoom, вы можете сделать с помощью данного специального устройства”, – сказал Смит TechCrunch.
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