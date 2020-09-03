Как рефинансировать ипотечный кредит

Если вас перестали устраивать условия вашей ипотеки или на рынке появились более привлекательные варианты кредитов на приобретение недвижимости, можно попробовать рефинансировать ипотечный кредит.

Об этом сообщается на сайте DOM.RIA.

Процедура представляет собой оформление нового ипотечного кредита под залог той же недвижимости, на которую оформлен первичный кредит. Сумма, полученная у нового кредитора, идет в счет погашения имеющегося остатка по первоначальному кредиту – он закрывается. Вместо этого заемщик выплачивает новый кредит на более выгодных условиях, чем был оформлен первичный.

Финансовое учреждение сможет рефинансировать ипотечный кредит на следующих условиях:

хорошая кредитная история. В основном банки соглашаются рефинансировать ипотеку только для порядочных клиентов, которые вовремя вносили платежи. Особенно важно не иметь задолженности по кредиту, который планируется рефинансировать;

соответствие программе кредитования. Фактически вы открываете новый кредит, поэтому необходимо соответствовать всем требованиям программы, среди которых стабильность дохода, официальное трудоустройство.

выплата минимального первоначального взноса. В рамках рефинансирования банк выдает сумму на покрытие части стоимости квартиры. Может варьироваться от 50 до 85% стоимости жилья. Это означает, что остальная часть суммы уже должна быть оплачена на момент переоформления кредита.

Документы для рефинансирования ипотеки:

паспорт и ИНН ;

; справка о доходах;

документы на залоговое имущество;

полис страхования на недвижимость;

первоначальный договор ипотечного кредитования;

справка о выплатах по кредиту и об оставшейся задолженности;

график погашения платежей и платежки об их внесении.

Это не исчерпывающий перечень документов. В зависимости от банка, программы он может дополняться. Возможно, понадобится договор поручительства, копии паспортов членов семьи.

Трудности рефинансирования ипотеки:

рефинансирование ипотеки означает, что вы досрочно закрываете кредит в одном банке средствами из нового займа, оформленного в другом финансовом учреждении;

это невыгодно вашему изначальному кредитору, поэтому договором могут быть предусмотрены ограничения, комиссии, связанные с такой процедурой;

кроме того, если банк не захочет терять вас как клиента, возможна ситуация, что он не разрешит передавать залоговое имущество другому банку – до погашения ипотеки вы не можете распоряжаться квартирой без согласия кредитора. В такой ситуации оформлять новый кредит для погашения остатка придется под залог другой недвижимости. Если у вас нет другой квартиры, под залог которой вы сможете провести рефинансирование, процедура может быть невозможной.

Справка Finance.ua:

Как формируется ставка по ипотечным кредитам в банках.

Кабинет министров, а также Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк работают над разработкой новых программ стимулирования экономики и кредитования. «10% – это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле», – сказал Шмыгаль.