Как рефинансировать ипотечный кредит

Если вас перестали устраивать условия вашей ипотеки или на рынке появились более привлекательные варианты кредитов на приобретение недвижимости, можно попробовать рефинансировать ипотечный кредит.
Об этом сообщается на сайте DOM.RIA.
Процедура представляет собой оформление нового ипотечного кредита под залог той же недвижимости, на которую оформлен первичный кредит. Сумма, полученная у нового кредитора, идет в счет погашения имеющегося остатка по первоначальному кредиту – он закрывается. Вместо этого заемщик выплачивает новый кредит на более выгодных условиях, чем был оформлен первичный.
Финансовое учреждение сможет рефинансировать ипотечный кредит на следующих условиях:
Документы для рефинансирования ипотеки:
Это не исчерпывающий перечень документов. В зависимости от банка, программы он может дополняться. Возможно, понадобится договор поручительства, копии паспортов членов семьи.
Трудности рефинансирования ипотеки:
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